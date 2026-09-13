Храню картошку до мая — и без погреба: сыплю по 2 горсти на 10 кг — урожай не гниет, не чернеет, не прорастает

Картофель может долежать до весны крепким, если правильно подготовить клубни и переложить их рябиновыми листьями.

Хранить картофель до весны — задача не такая простая, как кажется. Клубни портятся от малейшего нарушения режима, и к февралю в ящиках часто остаётся половина запасов. Но у дачников есть приём, проверенный десятилетиями: переслаивание рябиновыми листьями. Работает он не сам по себе, а в связке с правильной подготовкой урожая и микроклиматом в погребе, пишет ИА UssurMedia.

Что сделать с клубнями сразу после уборки

Свежевыкопанный картофель нельзя сразу отправлять на хранение. Сначала его просушивают под навесом, а затем две-три недели держат в тёмном проветриваемом помещении. Этот период называют лечебным: за него мелкие царапины затягиваются, а скрытые болезни проявляются — и их можно вовремя заметить.

Перед закладкой урожай перебирают. На длительное хранение идут только сухие и целые клубни. Разрезанные, позеленевшие, подгнившие — сразу в отход. Один больной клубень в ящике способен заразить десятки соседних.

Рябина как природный консервант

Листья рябины содержат дубильные вещества и растительные соединения, которые подавляют развитие микроорганизмов. Это не химия и не «магия» — обычная биохимия, которая работала задолго до появления современных препаратов.

Собирают листья до заморозков, подвяливают в тени день-два. На дно деревянного ящика кладут тонкий слой, затем насыпают картофель, между рядами раскладывают веточки, сверху — оставшуюся листву. На 10 кг клубней достаточно одной-двух горстей.

Важно: рябина не вылечит уже заражённый урожай, она лишь сдерживает гниль. Поэтому запасы всё равно проверяют — почерневшие листья и испорченные клубни убирают сразу.

Условия, без которых приём не сработает

Главное — не рябина, а режим хранения. Оптимальная температура — от +2 до +4 C, влажность — 85–90%. В помещении должно быть темно и сухо, с хорошей вентиляцией. На свету клубни зеленеют и накапливают соланин, в тепле прорастают, при избытке влаги покрываются плесенью.

Лучшая тара — деревянные ящики с отверстиями. На балконе понадобится утеплённый короб и термометр. Полиэтиленовые пакеты не подходят: внутри скапливается конденсат, ускоряющий гниение. Свёкла, уложенная рядом, забирает лишнюю влагу. Лук и спелые фрукты лучше держать отдельно.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова раньше сталкивалась с тем, что картофель начинал портиться уже к середине зимы, и запасы приходилось постоянно перебирать. Тогда она попробовала перекладывать клубни рябиновыми листьями и строго следить за температурой в погребе. В этом году урожай дожил до весны почти без потерь — клубни остались крепкими и чистыми. Евгения рекомендует этот простой приём всем, кто хочет сохранить картофель до весны.

Вывод

Рябиновые листья — доступное средство, которое вместе с правильными условиями хранения помогает сохранить картофель до весны. Главное — подготовить клубни, поддерживать нужную температуру и влажность, а также регулярно проверять запасы.

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