Городовой / Полезное / Зачем солить воду в унитазе: запомните на всю жизнь и расскажите родным
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Полстакана на стенки — и старая ванна как новая: ни жёлтого налёта, ни рыжих следов Полезное
После 40 эти вещи лучше заменить: образ сразу станет современнее - советы стилиста на осень 2026 Новости Петербурга
Бабье лето-2026: синоптики озвучили точные даты и продолжительность тёплого периода Полезное
От +10° ночью до +18° днем: понедельник встречает Петербург сырым теплом Новости Петербурга
18, 23, 33, 48, 68: какое число продолжит этот ряд? Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Зачем солить воду в унитазе: запомните на всю жизнь и расскажите родным

Опубликовано: 13 сентября 2026 03:45
 Проверено редакцией
Зачем солить воду в унитазе: запомните на всю жизнь и расскажите родным
Зачем солить воду в унитазе: запомните на всю жизнь и расскажите родным
Городовой ру
Обычная соль найдется в любом доме, но применяют ее не только на кухне.

В хозяйстве она уже давно стала доступным помощником для уборки. Попробуйте задействовать ее при уходе за унитазом.

Для чего это нужно

Абразив — это состав, который бережно удаляет налет благодаря мелким частицам. Соль действует именно так. Она поглощает влагу, частично убирает запах и придает сантехнике свежесть. Особенно выручает метод, когда от унитаза исходит затхлый дух. Виной тому старые трубы или отложения на стенках. Полноценную чистку соль не заменит, зато подойдет для профилактики.

Что предпринять

Насыпьте в чашу около стакана обычной соли. Влейте немного теплой воды, чтобы крупинки растворились и покрыли стенки. Кипяток не используйте: от перепада температур керамика и пластик могут треснуть. Дайте смеси постоять не меньше получаса. При стойком запахе выдержите дольше. После этого смойте водой и пройдитесь ершиком. Повторяйте процедуру несколько дней, если загрязнение запущено. Держите рядом нехитрый набор:

  • стакан соли;
  • теплую воду;
  • ершик.

Дельный совет

Не надейтесь на мгновенное чудо. С сильным засором или толстым известковым слоем соль не справится. Зато она послужит безопасной заменой агрессивной химии при постоянном уходе. Тот же прием опробуйте для слива в раковине: засыпьте немного соли, добавьте теплую воду и оставьте на время. Если вода уходит вяло, не откладывайте прочистку сифона.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 29
🙏 5
😹 4
🙀 5
😿 2
Поделитесь новостью