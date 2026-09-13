Зачем солить воду в унитазе: запомните на всю жизнь и расскажите родным

Обычная соль найдется в любом доме, но применяют ее не только на кухне.

В хозяйстве она уже давно стала доступным помощником для уборки. Попробуйте задействовать ее при уходе за унитазом.

Для чего это нужно

Абразив — это состав, который бережно удаляет налет благодаря мелким частицам. Соль действует именно так. Она поглощает влагу, частично убирает запах и придает сантехнике свежесть. Особенно выручает метод, когда от унитаза исходит затхлый дух. Виной тому старые трубы или отложения на стенках. Полноценную чистку соль не заменит, зато подойдет для профилактики.

Что предпринять

Насыпьте в чашу около стакана обычной соли. Влейте немного теплой воды, чтобы крупинки растворились и покрыли стенки. Кипяток не используйте: от перепада температур керамика и пластик могут треснуть. Дайте смеси постоять не меньше получаса. При стойком запахе выдержите дольше. После этого смойте водой и пройдитесь ершиком. Повторяйте процедуру несколько дней, если загрязнение запущено. Держите рядом нехитрый набор:

стакан соли;

теплую воду;

ершик.

Дельный совет

Не надейтесь на мгновенное чудо. С сильным засором или толстым известковым слоем соль не справится. Зато она послужит безопасной заменой агрессивной химии при постоянном уходе. Тот же прием опробуйте для слива в раковине: засыпьте немного соли, добавьте теплую воду и оставьте на время. Если вода уходит вяло, не откладывайте прочистку сифона.