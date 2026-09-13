ГАИ требует остановиться под запрещающим знаком: что делать водителю и как избежать штрафа

Что делать, если инспектор ГАИ требует остановки автомобиля в запрещенном месте

Представьте ситуацию, в которой сотрудник ДПС требует произвести остановку в том месте, где есть знак “Остановка запрещена”. В этом случае начинает теряться любой водитель, так как он понимает, что ему нужно выполнить требования инспектора, при этом встать под запрещающий знак.

Что делать в такой ситуации

При возникновении такого случая водителю придется сделать остановку. Требование сотрудника ДПС имеет преимущество над любыми знаками. Если отказаться подчиниться, то придется заплатить штраф от 7000 до 10000 рублей (часть 2 статьи 12.25 КоАП РФ). Также инспектор имеет права начать преследование водителя. В такой ситуации вопросов к автомобилисту станет еще больше.

В приказе МВД N664 сказано, что инспекторы ГАИ не должны требовать остановки в тех местах, где придется нарушать правила. Однако есть и исключения, поэтому сотрудник ДПС может на это пойти, если посчитает нужным, сообщает njcar.ru.

Что делать дальше

После проверки документов не стоит удалять запись с видеорегистратора. Существует вероятность, что автомобилиста сняла дорожная камера, поэтому позже ему придет штраф.

Если вы останавливаетесь по требованию сотрудника ДПС, то попросите о возможности переставить машину. Скажите ему о знаке, а также о своих опасениях.

Включите камеру на телефоне или воспользуйтесь видеорегистратором. На кадрах должно быть видно, что вы остановились по требованию сотрудника ДПС. Лучше всего записать фамилию сотрудника и должность, так как позже эта информация может пригодиться.

При получении штрафа у вас будет срок в 10 дней, за который вы сможете обжаловать решение, а также приложить нужные кадры.

Вывод

Если сотрудник ДПС требует остановить машину под запрещенным знаком, то придется его послушать. Важно доказать свою невиновность, сделать снимки и снять видео, что позже позволит оспорить штраф.

Ранее портал “Городовой” рассказал, кто будет платить штраф, если задние пассажиры не пристугнулись.