Погода 13 сентября подскажет, какой будет осень и когда ждать зиму: народные приметы в день Куприяна

Рассказываем, о чём предупреждают журавли, роса на грибах и стрекот кузнечиков.

Середина сентября на Руси была отмечена двумя событиями. В народе этот день звали Журавлиным вече: считалось, что именно тогда журавли сбиваются в стаи и отправляются на юг. А церковь вспоминала священномученика Киприана Карфагенского — римского юриста и богослова, автора учения о единстве церкви. За веру он был казнён, а позже причислен к отцам Единой Церкви, пишет "Погода Mail".

Что подсказывала природа

Куприянов день щедро одаривал наблюдательных хозяев подсказками:

Если журавли в небе держались высоко и шли ровным строем, можно было рассчитывать на ясную и тёплую погоду.

Резвящаяся на лугу лошадь предвещала ласковые солнечные дни.

Роса, густо осевшая на грибах, намекала на сырую осень.

Не умолкающие до темноты кузнечики говорили, что тепло ещё постоит.

Богатый урожай шишек и опавшей листвы означал, что зима не поспешит — придёт в свой срок.

Что можно было делать

К середине сентября на болотах наливалась клюква. Но существовало строгое правило: до Куприяна за ней не ходили. Считалось, что ранний сбор обернётся бедой — девушке пророчили бесплодие, парню — помутнение рассудка.

С наступлением положенного срока клюкву начинали использовать по-разному: из неё варили, сушили, добавляли в пироги. Часть готового угощения раздавали неимущим и путникам — верили, что за доброту воздастся сполна. Находилось место и для обрядов: сушёные ягоды подвешивали возле кровати, складывали в небольшие мешочки и брали с собой.

Одновременно поспевали и корнеплоды — репа, тыква, морковь, свёкла, картошка. Из них делали запасы на холодное время года.

Что запрещалось

Запретов хватало. В дорогу не собирались — путников ждали неприятности, особенно если ехать далеко. Свадьбы, помолвки и крестины откладывали: эти обряды притягивали беды, а брак мог развалиться в течение года. Женщинам не разрешали завязывать узлы — считалось, что в нитках прячется нечистая сила. Да и растения не пересаживали: корни без земли, по поверьям, притягивали зло, и цветы гибли.

Вывод

Это день памяти Киприана и народный праздник Журавлиное вече. Приметы, традиции и запреты этого дня помогают заглянуть в будущее, собрать урожай и подготовиться к холодам. Соблюдение обычаев сохраняет связь с прошлым и настраивает на осенний ритм жизни.

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