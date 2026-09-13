Погода 13 сентября подскажет, какой будет осень и когда ждать зиму: народные приметы в день Куприяна

Середина сентября на Руси была отмечена двумя событиями. В народе этот день звали Журавлиным вече: считалось, что именно тогда журавли сбиваются в стаи и отправляются на юг. А церковь вспоминала священномученика Киприана Карфагенского — римского юриста и богослова, автора учения о единстве церкви. За веру он был казнён, а позже причислен к отцам Единой Церкви, пишет "Погода Mail".
Что подсказывала природа
Куприянов день щедро одаривал наблюдательных хозяев подсказками:
- Если журавли в небе держались высоко и шли ровным строем, можно было рассчитывать на ясную и тёплую погоду.
- Резвящаяся на лугу лошадь предвещала ласковые солнечные дни.
- Роса, густо осевшая на грибах, намекала на сырую осень.
- Не умолкающие до темноты кузнечики говорили, что тепло ещё постоит.
- Богатый урожай шишек и опавшей листвы означал, что зима не поспешит — придёт в свой срок.
Что можно было делать
К середине сентября на болотах наливалась клюква. Но существовало строгое правило: до Куприяна за ней не ходили. Считалось, что ранний сбор обернётся бедой — девушке пророчили бесплодие, парню — помутнение рассудка.
С наступлением положенного срока клюкву начинали использовать по-разному: из неё варили, сушили, добавляли в пироги. Часть готового угощения раздавали неимущим и путникам — верили, что за доброту воздастся сполна. Находилось место и для обрядов: сушёные ягоды подвешивали возле кровати, складывали в небольшие мешочки и брали с собой.
Одновременно поспевали и корнеплоды — репа, тыква, морковь, свёкла, картошка. Из них делали запасы на холодное время года.
Что запрещалось
Запретов хватало. В дорогу не собирались — путников ждали неприятности, особенно если ехать далеко. Свадьбы, помолвки и крестины откладывали: эти обряды притягивали беды, а брак мог развалиться в течение года. Женщинам не разрешали завязывать узлы — считалось, что в нитках прячется нечистая сила. Да и растения не пересаживали: корни без земли, по поверьям, притягивали зло, и цветы гибли.
Вывод
Это день памяти Киприана и народный праздник Журавлиное вече. Приметы, традиции и запреты этого дня помогают заглянуть в будущее, собрать урожай и подготовиться к холодам. Соблюдение обычаев сохраняет связь с прошлым и настраивает на осенний ритм жизни.
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