Нашла сорт из СССР — дико урожайный: собираю по 9 кг огурцов с кв. м – «вяжет» зеленцы и в тени, и в холоде

Описание сорта огурцов

Для получения качественного урожая огурцов важно подобрать сорт, учитывая специфику использования плодов — для употребления в свежем виде или для переработки.

Рекомендуем обратить внимание на сорт «Миг», селекция которого была проведена Дальневосточным НИИ сельского хозяйства в 1985 году. Несмотря на длительный период присутствия на рынке, этот сорт сохраняет высокую востребованность среди профессиональных агрономов.

Преимущества сорта

Преимущества сорта «Миг» включают раннее и дружное плодоношение, отличные показатели при консервировании и мариновании, а также высокую адаптивность к температурным колебаниям.

Морфологические характеристики

Кусты среднерослые, высота основного стебля варьируется от 120 до 170 см. Период вегетации составляет 45–47 дней от момента всходов, что соответствует среднеранним срокам созревания. Урожайность составляет 6–9 кг/м².

Характеристики плодов

Форма цилиндрическая; средняя масса 115–130 г; длина 15–20 см; диаметр 3,5–5 см.

Особенности выращивания

Для достижения максимальной продуктивности сорта «Миг» рекомендуется выращивание на плодородных почвах с нейтральной кислотностью.

Культура сочетается с посадками капусты, лука и бобовых, однако демонстрирует низкую продуктивность на участках, где ранее культивировались тыквенные и бахчевые растения.

Посев семян на рассаду рекомендуется проводить за 20–25 дней до плановой высадки, приходящейся на конец апреля – начало мая. Перенос в открытый грунт нужно осуществлять после прогрева почвы до 15–18°С.

Растения нуждаются в умеренном увлажнении почвы. При выращивании в теплице важно обеспечить качественную вентиляцию для предотвращения развития грибковых заболеваний.

Личный опыт

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова помнит сорт «Миг» с детства. И за много лет он не перестал быть ее любимцем на дачном участке.

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