Не «Кураж» и не «Герман»: в сезоне 2026 фаворитом стал другой сорт – урожайность 16 кг/м², плоды без пустот и горечи

Опытные садоводы подтверждают: выбор сорта является важнейшим фактором урожайности. Для получения раннего урожая огурцов рекомендуем рассмотреть гибрид «Июньский».
Этот раннеспелый партенокарпический гибрид селекционирован российскими специалистами и зарегистрирован в 2015 году. Он целиком и полностью оправдывает свое название.
Характеристики сорта:
Растение индетерминантное, высокорослое, достигает 160–220 см в высоту. Средняя степень ветвления, в каждой пазухе формируется по 2–4 завязи.
Период вегетации от всходов до начала плодоношения составляет 40–45 суток. Дружное созревание урожая приходится на конец июня.
Сорт отличается высокой продуктивностью: урожайность составляет до 16 кг с 1 кв. метра. Растение характеризуется отличной лежкостью плодов и высокой резистентностью к грибковым заболеваниям.
Характеристика плодов
Плоды достигают 22 см в длину при диаметре 3–3,5 см. Поверхность гладкая, без шипов, кожица плотная, но не жесткая.
Мякоть мясистая, хрустящая, умеренно сочная, без пустот и крупных семян.
Вкусовые качества высокие: выраженный сладковатый вкус без горечи.
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