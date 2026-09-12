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Не «Кураж» и не «Герман»: в сезоне 2026 фаворитом стал другой сорт – урожайность 16 кг/м², плоды без пустот и горечи

Опубликовано: 12 сентября 2026 00:12
 Проверено редакцией
Не «Кураж» и не «Герман»: в сезоне 2026 фаворитом стал другой сорт – урожайность 16 кг/м², плоды без пустот и горечи
Не «Кураж» и не «Герман»: в сезоне 2026 фаворитом стал другой сорт – урожайность 16 кг/м², плоды без пустот и горечи
Городовой ру
Описание сорта огурцов

Опытные садоводы подтверждают: выбор сорта является важнейшим фактором урожайности. Для получения раннего урожая огурцов рекомендуем рассмотреть гибрид «Июньский».

Этот раннеспелый партенокарпический гибрид селекционирован российскими специалистами и зарегистрирован в 2015 году. Он целиком и полностью оправдывает свое название.

Характеристики сорта:

Растение индетерминантное, высокорослое, достигает 160–220 см в высоту. Средняя степень ветвления, в каждой пазухе формируется по 2–4 завязи.

Период вегетации от всходов до начала плодоношения составляет 40–45 суток. Дружное созревание урожая приходится на конец июня.

Сорт отличается высокой продуктивностью: урожайность составляет до 16 кг с 1 кв. метра. Растение характеризуется отличной лежкостью плодов и высокой резистентностью к грибковым заболеваниям.

Характеристика плодов

Плоды достигают 22 см в длину при диаметре 3–3,5 см. Поверхность гладкая, без шипов, кожица плотная, но не жесткая.

Мякоть мясистая, хрустящая, умеренно сочная, без пустот и крупных семян.

Вкусовые качества высокие: выраженный сладковатый вкус без горечи.

Ранее мы рассказали о сорте огурцов «Мотылек».

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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