Не «Кураж» и не «Герман»: в сезоне 2026 фаворитом стал другой сорт – урожайность 16 кг/м², плоды без пустот и горечи

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Секрет сладких плодов и целых веток: зачем обрывать плоды и как кормить дерево через лист

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Поливаю кусты в июле – и помидоры «рвутся в бой»: цветут и завязывают плоды даже в зной — шикарная урожайность

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Сначала кормим лист — потом плод: секрет одной июньской подкормки, без которой не будет урожая

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Не гибрид, а урожайный конвейер: валит огурцами и в засуху, и в холода – от урожая спасу нет, собираем по 10 кг с 1 куста

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Не картошка, а эталон урожайности: Выдаёт до 700 кг плодов с 1 сотки

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