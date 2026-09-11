Городовой / Новости Петербурга / Зеленую ветку метро продлевают: в тоннеле к «Каменке» укладывают второй путь
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Обычную прокладку в шкаф с сентября научила вешать сноха: не для запаха и не от сырости Полезное
Суп из сосисок: невероятно бюджетное и пикантное блюдо — готовится быстро Полезное
1 ложка на ведро воды – и полы можно не мыть неделями: поверхности сверкают, как зеркало Полезное
Сложно, но возможно: решите в уме пример «28−17+5×2−13+42» — если справитесь за 12 секунд, вы гений математики Новости Петербурга
Для подвязки орхидеи и не только: как использовать зажимы от упаковок для хлеба — лайфхаки Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Зеленую ветку метро продлевают: в тоннеле к «Каменке» укладывают второй путь

Опубликовано: 11 сентября 2026 22:51
 Проверено редакцией
Городовой ру
Зеленую ветку метро продлевают: в тоннеле к «Каменке» укладывают второй путь
фото Городовой ру
В тоннеле до «Каменки» укладывают путевой бетон

В Петербурге продолжается строительство продолжения Невско‑Василеостровской линии метро — и сейчас работы вышли на важный этап. В двухпутном тоннеле между «Беговой» и «Каменкой» начали монтировать основание для второго пути.

Горожанам уже есть на что посмотреть: строители шаг за шагом готовят инфраструктуру для будущих поездов.

Что уже сделано

Ключевой вехой стал выход проходческого щита «Надежда» на поверхность за будущей станцией «Каменка» — это случилось 6 августа. Сейчас специалисты занимаются внутренним обустройством тоннеля.

На участке от стартового котлована до «Богатырской» полностью завершили бетонирование жёсткого основания: нижняя часть тоннеля залита бетоном на высоту 1,9 м. На этой «подушке» уже собрали 520 м путевого бетона для первого пути и уложили первые 100 м для второго.

Параллельные работы

Одновременно строители монтируют вентиляционное перекрытие и ставят опорные колонны для инженерных сетей. По длине перегона с шагом в три метра уже установлено 290 таких конструкций — они станут основой для коммуникаций будущей ветки.

Ранее «Городовой» рассказывал, сколько теперь стоит заправиться в Петербурге.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 7
🙏
😹 1
🙀 1
😿
Поделитесь новостью