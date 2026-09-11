Зеленую ветку метро продлевают: в тоннеле к «Каменке» укладывают второй путь

В Петербурге продолжается строительство продолжения Невско‑Василеостровской линии метро — и сейчас работы вышли на важный этап. В двухпутном тоннеле между «Беговой» и «Каменкой» начали монтировать основание для второго пути.
Горожанам уже есть на что посмотреть: строители шаг за шагом готовят инфраструктуру для будущих поездов.
Что уже сделано
Ключевой вехой стал выход проходческого щита «Надежда» на поверхность за будущей станцией «Каменка» — это случилось 6 августа. Сейчас специалисты занимаются внутренним обустройством тоннеля.
На участке от стартового котлована до «Богатырской» полностью завершили бетонирование жёсткого основания: нижняя часть тоннеля залита бетоном на высоту 1,9 м. На этой «подушке» уже собрали 520 м путевого бетона для первого пути и уложили первые 100 м для второго.
Параллельные работы
Одновременно строители монтируют вентиляционное перекрытие и ставят опорные колонны для инженерных сетей. По длине перегона с шагом в три метра уже установлено 290 таких конструкций — они станут основой для коммуникаций будущей ветки.
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