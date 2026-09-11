Бензин исчезает, цены растут: сколько теперь стоит заправиться в Петербурге — и что будет дальше

Почему в городе сокращается число АЗС с полным ассортиментом топлива

В Петербурге продолжает ощущаться нехватка бензина — на заправках выстраиваются очереди по 20–30 машин. Где-то топливо есть, но в ограниченном объеме, а на части АЗС остался только дизель.

Ситуация повторяет летний кризис, когда вводили лимит до 30 литров на автомобиль.

Где работает заправка

По данным РБК, на утро 11 сентября полный ассортимент марок топлива доступен на ограниченном числе станций. Больше всего повезло клиентам «Лукойла» — более 100 АЗС работают нормально.

«Роснефть» держится на 60 точках, «Газпромнефть» — примерно на 30, а «Татнефть» представлена всего одной заправкой. Всего в городе насчитывается 540 станций, но далеко не на каждой можно залить полный бак.

Цены и что с ними происходит

С мая по сентябрь средняя стоимость бензина в городе выросла на 1,6%, а премиум-марки перешагнули отметку в 101 рубль за литр. При этом петербургские цены все равно на 10% ниже среднероссийских.

Актуальная статистика: Аи-92 — 66,17 рубля, Аи-95 — 72,01 рубля, Аи-98 — 100,48 рубля, дизель — 80,99 рубля, пропан — 43,38 рубля.

Как пережить дефицит

Заправляйтесь рано утром или поздно вечером: очереди в эти часы обычно короче, а завоз топлива часто происходит ночью.

В целом картина не критичная, но требует терпения. Если заправка с нужным брендом есть по маршруту — лучше не откладывать и заливать бак полным, пока топливо доступно.

Ранее «Городовой» рассказывал, что сейчас происходит на первичном рынке Петербурга.