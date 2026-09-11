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Кабачковый пирог готовлю и на завтрак, и на ужин, и на перекус: проще пиццы, вкуснее оладий

Опубликовано: 11 сентября 2026 11:54
 Проверено редакцией
Кабачковый пирог готовлю и на завтрак, и на ужин, и на перекус: проще пиццы, вкуснее оладий
Кабачковый пирог готовлю и на завтрак, и на ужин, и на перекус: проще пиццы, вкуснее оладий
Городовой ру
Бывают дни, когда на кухне хочется провести минимум времени, а семью накормить сытно.

Кабачковый пирог без теста решает эту задачу. Смешайте продукты, выложите в форму и запеките. Получите нежную середину и аппетитную сырную корочку.

Ингредиенты

  • Молодые кабачки — 700 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Твердый сыр — 120-150 г
  • Пшеничная мука — 3-4 ст. ложки
  • Сметана или густой йогурт — 150 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. ложка
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Зелень — по желанию
  • Соль, перец — по вкусу
  • Масло — для формы
  • Для корочки: тертый сыр или панировочные сухари — 2-3 ст. ложки

Как готовить

Натрите кабачки крупно, посолите и оставьте на 10-15 минут. Отожмите сок, чтобы пирог не получился водянистым. Взбейте яйца со сметаной, добавьте муку, разрыхлитель, чеснок, соль и перец. Соедините с кабачками, сыром и зеленью. Переложите в форму, посыпьте сыром или сухарями. Запекайте при 180 °C около 35-45 минут. Проверьте шпажкой и оставьте на 10 минут перед нарезанием.

Важный нюанс

Разрыхлитель — это пекарский порошок, который при нагревании выделяет газ и придает тесту пористость. Если кабачки сочные, отжимайте их тщательно. Муку регулируйте по консистенции: масса должна быть густой.

Почему стоит попробовать

  • Готовится быстро и без сложных манипуляций.
  • Продукты доступны круглый год.
  • Сочная середина и румяная корочка.
  • Подходит для ужина и приема гостей.

Ранее "Городовой" рассказывал, как вкусно приготовить гречку.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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