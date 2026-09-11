Кабачковый пирог готовлю и на завтрак, и на ужин, и на перекус: проще пиццы, вкуснее оладий

Кабачковый пирог без теста решает эту задачу. Смешайте продукты, выложите в форму и запеките. Получите нежную середину и аппетитную сырную корочку.
Ингредиенты
- Молодые кабачки — 700 г
- Яйца — 3 шт.
- Твердый сыр — 120-150 г
- Пшеничная мука — 3-4 ст. ложки
- Сметана или густой йогурт — 150 г
- Разрыхлитель — 1 ч. ложка
- Чеснок — 1 зубчик
- Зелень — по желанию
- Соль, перец — по вкусу
- Масло — для формы
- Для корочки: тертый сыр или панировочные сухари — 2-3 ст. ложки
Как готовить
Натрите кабачки крупно, посолите и оставьте на 10-15 минут. Отожмите сок, чтобы пирог не получился водянистым. Взбейте яйца со сметаной, добавьте муку, разрыхлитель, чеснок, соль и перец. Соедините с кабачками, сыром и зеленью. Переложите в форму, посыпьте сыром или сухарями. Запекайте при 180 °C около 35-45 минут. Проверьте шпажкой и оставьте на 10 минут перед нарезанием.
Важный нюанс
Разрыхлитель — это пекарский порошок, который при нагревании выделяет газ и придает тесту пористость. Если кабачки сочные, отжимайте их тщательно. Муку регулируйте по консистенции: масса должна быть густой.
Почему стоит попробовать
- Готовится быстро и без сложных манипуляций.
- Продукты доступны круглый год.
- Сочная середина и румяная корочка.
- Подходит для ужина и приема гостей.
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