5 вёдер за час — не сказки: ищу в лесу один «грибной карман» — там белые и подберёзовики растут стеной

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В лесах под Петербургом проснулся «ароматный паразит»: ищем гриб с «юбочкой» и мешаем его с мясом

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Гриб "стукач": как найти белые грибы даже в неурожайный год

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Привет из леса: нежная и ароматная закуска из лисичек – так грибы вы ещё не готовили

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Лес «отмокает» после засухи: почему за грибами стоит идти ровно через две недели

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Сосны, которые видели Смутное время: под Бокситогорском спасли лес, который на 100 лет старше Петербурга

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