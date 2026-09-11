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Сколько денег принесет вклад на полгода, если положить 1 млн рублей: сделали расчеты

Опубликовано: 11 сентября 2026 10:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
Сколько денег принесет вклад на полгода, если положить 1 млн рублей: сделали расчеты
фото legion-media
Важно внимательно изучать условия, сроки вклада и возможность капитализации процентов

Вклад на полгода, открытый сейчас, вернется с процентами к началу весны 2027 года. При ставках от 13% годовых миллион рублей приносит от 64 до 67 тысяч за шесть месяцев.

Какие вклады самые выгодные?

Лидеры — Металлинвестбанк (13,6% + бонус 0,5%, доход 67 441 рубль за 181 день) и Локо-Банк (13,55% + бонус 0,5%, 67 564 рубля за 182 дня).

Без бонусов уверенно держится Реалист Банк: 13,55%, 67 193 рубля. Условия собраны на 8 сентября 2026 года, подчеркивает источник.

Как не упустить бонусы?

  • Сравнивайте доход за весь срок, а не только ставку в рекламе
  • Проверяйте бонусы для новых клиентов — они добавляют 0,5–0,7% годовых
  • Учитывайте капитализацию: без нее ставка ниже (Свой Банк — 13,04% вместо 13,4%)
  • Следите за сроком в днях: разница в 5 дней меняет сумму

Что говорят вкладчики?

«Положила миллион под 13,5% — проценты капают каждый месяц, спокойнее, чем на карте», - рассказала Марина из Саратова;

«Беру короткие вклады уже год, главное — не забыть переложить вовремя», - поделился Дмитрий из Казани.

Вывод

Полугодовые вклады от 13% приносят от 64 466 до 67 564 рублей с миллиона. Выгоднее всего — предложения с бонусами от маркетплейса, которые выводятся рублями на карту.

Ранее «Городовой» рассказывал, что такое выплатное дело пенсионера и как его получить в СФР.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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