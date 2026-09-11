Сколько денег принесет вклад на полгода, если положить 1 млн рублей: сделали расчеты

Вклад на полгода, открытый сейчас, вернется с процентами к началу весны 2027 года. При ставках от 13% годовых миллион рублей приносит от 64 до 67 тысяч за шесть месяцев.
Какие вклады самые выгодные?
Лидеры — Металлинвестбанк (13,6% + бонус 0,5%, доход 67 441 рубль за 181 день) и Локо-Банк (13,55% + бонус 0,5%, 67 564 рубля за 182 дня).
Без бонусов уверенно держится Реалист Банк: 13,55%, 67 193 рубля. Условия собраны на 8 сентября 2026 года, подчеркивает источник.
Как не упустить бонусы?
- Сравнивайте доход за весь срок, а не только ставку в рекламе
- Проверяйте бонусы для новых клиентов — они добавляют 0,5–0,7% годовых
- Учитывайте капитализацию: без нее ставка ниже (Свой Банк — 13,04% вместо 13,4%)
- Следите за сроком в днях: разница в 5 дней меняет сумму
Что говорят вкладчики?
«Положила миллион под 13,5% — проценты капают каждый месяц, спокойнее, чем на карте», - рассказала Марина из Саратова;
«Беру короткие вклады уже год, главное — не забыть переложить вовремя», - поделился Дмитрий из Казани.
Вывод
Полугодовые вклады от 13% приносят от 64 466 до 67 564 рублей с миллиона. Выгоднее всего — предложения с бонусами от маркетплейса, которые выводятся рублями на карту.
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