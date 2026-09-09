Что такое выплатное дело пенсионера и как его получить в СФР

Каждый месяц на карту приходит привычная сумма — и большинство пенсионеров даже не задумываются, из чего она сложилась.
А между тем в расчётах могут быть ошибки: потерянные годы стажа, заниженная зарплата, опечатки в документах. Из-за этих недочетов можно годами недополучать деньги, даже не подозревая об этом.
Что такое выплатное дело и зачем его проверять
Выплатное дело — это комплект документов, на основании которых СФР назначил и рассчитывает пенсию, передает источник. Там хранятся данные о стаже, заработке и периодах работы.
Если что-то учли неверно, пенсия оказывается ниже, чем могла бы быть. Проверив дело, можно обнаружить пробелы и добиться перерасчета.
Как запросить копию выплатного дела
- напишите заявление в свободной форме: укажите ФИО, СНИЛС, адрес, дату назначения пенсии и просьбу выдать заверенную копию дела;
- подайте его лично в отделении СФР, через МФЦ, на «Госуслугах» или заказным письмом;
- подготовьте второй экземпляр заявления и попросите поставить отметку о принятии;
- дождитесь ответа — у фонда есть 30 дней, услуга бесплатна;
- при отказе сошлитесь на статью 24 Конституции и право на доступ к документам, затрагивающим ваши права.
Что делать, если СФР отказывает
Отказ — явление нередкое, но незаконное. Суды встают на сторону пенсионеров, так как Конституция гарантирует право знакомиться с документами, затрагивающими ваши права.
Если устно отказали — подавайте письменное заявление. При письменном отказе можно обжаловать решение в вышестоящем органе СФР, прокуратуре или суде.
Ранее «Городовой» рассказывал, пенсионерам 1953–1966 годов рождения может прийти на карту разовая выплата.