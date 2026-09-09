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Что такое выплатное дело пенсионера и как его получить в СФР

Опубликовано: 9 сентября 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Что такое выплатное дело пенсионера и как его получить в СФР
фото legion-media
Как проверить, правильно ли вам считают пенсию

Каждый месяц на карту приходит привычная сумма — и большинство пенсионеров даже не задумываются, из чего она сложилась.

А между тем в расчётах могут быть ошибки: потерянные годы стажа, заниженная зарплата, опечатки в документах. Из-за этих недочетов можно годами недополучать деньги, даже не подозревая об этом.

Что такое выплатное дело и зачем его проверять

Выплатное дело — это комплект документов, на основании которых СФР назначил и рассчитывает пенсию, передает источник. Там хранятся данные о стаже, заработке и периодах работы.

Если что-то учли неверно, пенсия оказывается ниже, чем могла бы быть. Проверив дело, можно обнаружить пробелы и добиться перерасчета.

Как запросить копию выплатного дела

  • напишите заявление в свободной форме: укажите ФИО, СНИЛС, адрес, дату назначения пенсии и просьбу выдать заверенную копию дела;
  • подайте его лично в отделении СФР, через МФЦ, на «Госуслугах» или заказным письмом;
  • подготовьте второй экземпляр заявления и попросите поставить отметку о принятии;
  • дождитесь ответа — у фонда есть 30 дней, услуга бесплатна;
  • при отказе сошлитесь на статью 24 Конституции и право на доступ к документам, затрагивающим ваши права.

Что делать, если СФР отказывает

Отказ — явление нередкое, но незаконное. Суды встают на сторону пенсионеров, так как Конституция гарантирует право знакомиться с документами, затрагивающими ваши права.

Если устно отказали — подавайте письменное заявление. При письменном отказе можно обжаловать решение в вышестоящем органе СФР, прокуратуре или суде.

Ранее «Городовой» рассказывал, пенсионерам 1953–1966 годов рождения может прийти на карту разовая выплата.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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