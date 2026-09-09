Квартира в памятнике архитектуры: исторический «Дом Бенуа» заселяют обычные семьи

Горожане получают возможность решить жилищный вопрос и купить квартиры на льготных условиях.

Жить в самом центре Петербурга, да еще и в знаменитом доме-памятнике — мечта многих. Недавно она стала реальностью для десяти городских семей.

Они получили ключи от собственных квартир в легендарном «Доме Бенуа» на Петроградской стороне, сообщили в Смольном.

Легендарный дом с богатой историей

Этот жилой комплекс на Каменноостровском проспекте построили перед самой Первой мировой войной — в 1912–1914 годах. Проект создавали три родных брата из знаменитой архитектурной династии Бенуа.

Для своего времени дом был невероятно прогрессивным. В нем продумали 250 благоустроенных квартир, ухоженные дворы с фонтаном, гранитную колоннаду и даже редкую по тем временам роскошь — несколько десятков встроенных гаражей.

В разные годы здесь жили выдающиеся люди. Например, композитор Дмитрий Шостакович и поэт Осип Мандельштам. Однако за сотню лет дворовые корпуса-флигели сильно обветшали и превратились в опасное аварийное жилье.

Из аварийных развалин — в уютное жилье

Чтобы спасти здания, город взялся за их масштабную реконструкцию. Реставраторы практически пересобрали запущенные флигели заново:

укрепили фундаменты, несущие стены и перекрытия;

полностью заменили старые коммуникации на современные инженерные системы;

отреставрировали исторические фасады;

благоустроили закрытый внутренний двор — высадили зелень, сделали пешеходные дорожки и зоны для отдыха.

Всего после капитального ремонта в обновленных флигелях получилось 68 современных квартир.

Кто может купить такую квартиру

Новоселами становятся участники городской программы «Доступное жилье», которая работает в Петербурге с 2022 года. Она помогает горожанам, состоящим на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Главный плюс — стоимость квадратного метра здесь выходит значительно ниже средней цены по рынку.

Ранее «Городовой» рассказывал, во сколько на самом деле обойдется новостройка в Петербурге семье с двумя детьми.