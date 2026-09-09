Котлеты из мяса давно не жарю - делаю капустники: в 100 раз вкуснее

Голубцы — блюдо, которое любят многие, но готовят единицы. Слишком много времени уходит на возню с капустными листьями и тушение. Однако существует хитрый способ получить тот же вкус без лишних телодвижений: достаточно превратить классический рецепт в котлеты. Капустники — идеальная альтернатива для тех, кто ценит время, но не готов жертвовать гастрономическим удовольствием.
Ингредиенты
- Белокачанная капуста — 500 граммов;
- Фарш мясной (можно свешать свинину и говядину) — 600 граммов;
- Лук — 2 шт.;
- Яйцо — 1 шт.;
- Соль — 1 ч. л.;
- Мука — 4–5 ст. л.;
- Перец черный молотый — по вкусу;
- Вода — 2–3 ст. л.
Способ приготовления
Капусту и лук измельчают в блендере до состояния мелкой крошки. Добавляют фарш, яйцо, соль и перец, затем тщательно вымешивают массу до однородности.
Из полученного фарша формируют плотные котлеты, обваливают их в муке и обжаривают на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.
Обжаренные заготовки перекладывают в форму для запекания, вливают на дно несколько ложек воды, накрывают фольгой и отправляют в духовку, разогретую до 180°C, на 15 минут. Пропаривание делает котлеты сочными, а текстура капусты становится мягкой, как в классических голубцах.
Полезный совет
Для сочности в фарш можно добавить 1–2 ложки молока или холодной воды. А если жарить не хочется, заготовки выпекают без обжарки 25–30 минут при той же температуре. Капустники хорошо хранятся в заморозке и не требуют размораживания перед жаркой.
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