Котлеты из мяса давно не жарю - делаю капустники: в 100 раз вкуснее

Как приготовить идеальные капустники

Голубцы — блюдо, которое любят многие, но готовят единицы. Слишком много времени уходит на возню с капустными листьями и тушение. Однако существует хитрый способ получить тот же вкус без лишних телодвижений: достаточно превратить классический рецепт в котлеты. Капустники — идеальная альтернатива для тех, кто ценит время, но не готов жертвовать гастрономическим удовольствием.

Ингредиенты

Белокачанная капуста — 500 граммов;

Фарш мясной (можно свешать свинину и говядину) — 600 граммов;

Лук — 2 шт.;

Яйцо — 1 шт.;

Соль — 1 ч. л.;

Мука — 4–5 ст. л.;

Перец черный молотый — по вкусу;

Вода — 2–3 ст. л.

Способ приготовления

Капусту и лук измельчают в блендере до состояния мелкой крошки. Добавляют фарш, яйцо, соль и перец, затем тщательно вымешивают массу до однородности.

Из полученного фарша формируют плотные котлеты, обваливают их в муке и обжаривают на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

Обжаренные заготовки перекладывают в форму для запекания, вливают на дно несколько ложек воды, накрывают фольгой и отправляют в духовку, разогретую до 180°C, на 15 минут. Пропаривание делает котлеты сочными, а текстура капусты становится мягкой, как в классических голубцах.

Полезный совет

Для сочности в фарш можно добавить 1–2 ложки молока или холодной воды. А если жарить не хочется, заготовки выпекают без обжарки 25–30 минут при той же температуре. Капустники хорошо хранятся в заморозке и не требуют размораживания перед жаркой.

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