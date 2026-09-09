Два столкновения за сутки: как выжить при встрече с лосем на ночной трассе в Ленобласти

Водителям рекондуют не сигналить и не мигать при обнаружении бегущего животного.

Осень в Ленинградской области — самое тревожное время для автомобилистов. На загородные трассы массово выбегают лоси. Только за один вечер 8 сентября под Петербургом произошло сразу два ДТП с сохатыми, сообщает "Леноблпожспас".

А несколькими днями ранее, 5 сентября, похожая авария на трассе «Кола» унесла жизнь водителя.

Почему животные рвутся на дорогу и как уцелеть при встрече с ними?

Почему лоси сходят с ума именно осенью?

С сентября до середины октября у диких копытных идет период спаривания — так называемый «гон».

В это время лоси сильно взбудоражены. Они теряют инстинкт самосохранения и могут выскочить на трассу совершенно неожиданно. Самое опасное время — сумерки, ночь и раннее утро, когда видимость на дороге минимальная.

Чем таран лося опасен для легкового авто?

Встреча с лосем на скорости — это не просто удар. Это почти гарантированная катастрофа для салона машины.

Как рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков в интервью радио Sputnik, у сохатого специфическое строение тела: тонкие длинные ноги и тяжелое туловище весом под 300–500 килограммов.

При ударе машина сбивает животному ноги, и полтонны мяса и костей на полной скорости летят прямо в лобовое стекло. Основной удар приходится на передних пассажиров и водителя.

Как предотвратить беду: 3 главных правила

Сбрасывайте скорость. Видите знак «Дикие животные»? Сбавьте газ. Спасатели советуют ехать за городом не быстрее 70 км/ч. На такой скорости у вас будет шанс затормозить. Не сигнальте! Если вы увидели лося на обочине или дороге, не нажимайте на клаксон и не мигайте дальним светом. Громкий звук дезориентирует животное. В панике лось может побежать не в лес, а прямо под ваши колеса или замереть посреди полосы. Уходите в кювет. Если машина уже летит на лося и затормозить вы не успеваете, биолог советует рулить в кювет. Съехать с дороги в кусты или мягкую траву намного безопаснее, чем принять таран полутонного зверя на лобовое стекло.

Что делать, если авария все-таки произошла?

Не подходите к сбитому животному. Даже тяжелораненый лось может убить человека одним ударом копыта.

Даже тяжелораненый лось может убить человека одним ударом копыта. Вызывайте ГАИ и 112. Включите «аварийку» и поставьте знак аварийной остановки.

Включите «аварийку» и поставьте знак аварийной остановки. Не уезжайте с места ДТП. За побег с места аварии можно лишиться прав.

Ранее «Городовой» рассказывал, сколько придется отдать за сбитого лося на дороге.