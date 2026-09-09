От микрочипов и роботов до 5,8 миллиарда рублей: как маленькие компании Петербурга меняют жизнь города

На площадке «Экспофорума» собралось почти 10 тысяч человек: предприниматели, инженеры, эксперты и представители власти.
Бизнес в Петербурге уверенно растет
Небольшие компании сегодня стали реальным двигателем экономики города. За последние пять лет число малых и средних предприятий в Петербурге выросло почти на 13%, сообщает пресс-служба Смольного.
Что это дает нам? Новые рабочие места рядом с домом, привычные сервисы и товары, а также налоги в городской бюджет. У властей Петербурга амбициозная цель: к 2030 году превратить город в главную столицу технологий, промышленности и креатива.
Реальная помощь деньгами
Запустить свой проект или расширить производство — дорого. Поэтому город помогает бизнесу брать кредиты на выгодных условиях.
Петербургский Фонд содействия кредитованию выступает поручителем перед банками, если у компании не хватает собственного залога. В 2026 году эта схема помогла предпринимателям привлечь больше 5,8 миллиарда рублей.
Шанс продать товары гигантам рынка
Главным новшеством форума стали «Биржи поставщиков». Это прямые переговоры между малым бизнесом и крупнейшими торговыми и промышленными компаниями.
Раньше небольшим производствам было сложно пробиться к крупным заказчикам. Теперь они могут договориться о поставках напрямую на одной площадке. Для местных фабрик и мастерских это шанс получить стабильные и крупные заказы.
Свои роботы и умные технологии
На форум приехали не только продавцы, но и разработчики. На выставке 10 петербургских компаний показали свои изобретения.
Среди них — новые промышленные роботы, современные станки и умные системы управления. Такие разработки сегодня особенно ценны. Они помогают быстро заменить ушедшие с рынка импортные аналоги и делают российские предприятия независимыми от зарубежных поставок.
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