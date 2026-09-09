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Вот почему нельзя бесплатно брать яблоки, огурцы, перцы и груши у знакомых: пожалела миллион раз

Опубликовано: 9 сентября 2026 14:07
 Проверено редакцией
Вот почему нельзя бесплатно брать яблоки, огурцы, перцы и груши у знакомых: пожалела миллион раз
Вот почему нельзя бесплатно брать яблоки, огурцы, перцы и груши у знакомых: пожалела миллион раз
Городовой ру
Почему дарение не всегда во благо

Безвозмездная передача излишков урожая от знакомых и соседей в разгар сезона зачастую воспринимается как мера экономии. Тем не менее, за внешней доброжелательностью нередко скрываются скрытые обязательства, потенциальные финансовые издержки и устоявшиеся стереотипы.

Психологическая ловушка

Основной риск принятия подобных даров заключается в формировании негласного обязательства. Получатель подсознательно ощущает себя обязанным компенсировать проявленную щедрость, что в дальнейшем превращается в ожидание ответных услуг со стороны дарителя.

Зачастую инициаторы подобных жестов впоследствии обращаются с просьбами об оказании транспортных услуг, помощи в ремонте или одалживании денег. В сложившихся обстоятельствах отказ становится затруднительным из-за психологического давления, обусловленного принятой ранее помощью.

В конечном итоге незначительный объем урожая оборачивается несоразмерными затратами личного времени и эмоциональных ресурсов.

А что с качеством?

Зачастую дачники передают не отборную продукцию, а излишки, которые не успевают переработать самостоятельно. В результате к передаче предлагаются перезревшие овощи, падалица или поврежденные фрукты, требующие безотлагательной обработки.

Принимая подобные дары, получатель берет на себя существенную нагрузку по переработке сырья.

Вместо ожидаемой экономии хозяйка сталкивается с потерей времени и расходами, сопоставимыми со стоимостью готовой продукции высокого качества.

А еще есть народная примета

Существовало убеждение, что земля приносит доход исключительно конкретному дому, поэтому безвозмездная передача плодов равносильна добровольному отказу от собственного благополучия.

Ранее мы рассказали, как выбранное кольцо подскажет биологический возраст.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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