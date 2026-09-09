Счетчики больше не спасут: новые правила учета воды и света вступили в силу в России

Почему показания счетчиков стали вопросом денег

С 11 июля расчет за воду и свет в многоквартирных домах изменился — и не в пользу забывчивых. Если раньше управляющие компании спокойно относились к нерегулярной передаче данных, теперь пропуск сроков бьет по кошельку.

Платежи автоматически переключаются на региональный норматив, который почти всегда выше реального потребления.

Кто рискует больше всех

Больше всего пострадают те, кто привык экономить: семьи с небольшим расходом воды и одинокие жильцы, уезжающие на дачу. Для них норматив окажется заметно выше фактических трат.

Просроченная поверка аннулирует счетчик

С 11 июля приборы с истекшим межповерочным интервалом считаются непригодными для расчетов. Показания просто перестают принимать, а плата начисляется так, будто счетчика нет, подчеркивает источник.

Вернуться к оплате по факту можно только после поверки или замены — и пока данные не попадут в систему, начисления идут по нормативу.

Как не переплачивать: простые шаги

проверьте сроки поверки всех счетчиков прямо сейчас — если срок истекает, запишитесь заранее;

выберите удобный способ передачи: личный кабинет УК, ГИС ЖКХ или мобильное приложение;

поставьте напоминание на телефон на 20–25 число каждого месяца — это единый период в большинстве регионов;

сохраняйте подтверждения: скриншоты и уведомления помогут при споре с УК;

если уезжаете надолго, уточните заранее, можно ли передавать данные удаленно.

Ранее «Городовой» рассказывал, пенсионерам 1953–1966 годов рождения может прийти на карту разовая выплата.