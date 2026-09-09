От Гражданки до Смольного: три главных маршрута петербургского лета

Лето в Петербурге — это всегда движение. Горожане спешат на работу, а туристы штурмуют музейные маршруты. Наземный транспорт в эти месяцы работал по максимуму.
В комитете по транспорту города подвели итоги сезона и назвали самые популярные маршруты.
Топ-3 любимых маршрутов Петербурга
С июня по август горожане и гости чаще всего выбирали три направления. Все они удобны тем, что пересекают центр и проходят мимо главных достопримечательностей.
- 1 место: Автобус № 2 (2,5 млн пассажиров). Этот маршрут — настоящая находка для туристов. На нём можно проехать от Двинской улицы через Коломну прямо к Исаакиевскому собору и Эрмитажу.
- 2 место: Троллейбус № 31 (2,3 млн пассажиров). Главный спаситель жителей севера. Он удобно связывает Гражданку, Петроградскую сторону и центр города.
- 3 место: Автобус № 74 (1,9 млн пассажиров). Важная артерия для жителей Фрунзенского района. Автобус везёт пассажиров из Купчино прямо к Смольному.
Сентябрьские изменения: электрички меняют маршрут
Лето закончилось, и на железной дороге начался сезон ремонта и корректировок. С 7 сентября по 1 октября электрички Московского направления будут ходить по-новому.
Часть поездов временно перестанет ездить до Ладожского вокзала и Рыбацкого. Главным узлом пересадки станет станция Обухово.
Вот основные изменения:
- 16 поездов вместо отрезка «Рыбацкое — Славянка» поедут по маршруту «Обухово — Славянка».
- 10 поездов не поедут до Ладожского вокзала. Их конечной станцией станет Обухово.
Хорошая новость: на станции Обухово есть одноимённая станция метро (зелёная ветка). Пересесть на подземку получится быстро.
Изменения временные, но могут испортить планы, если не знать о них заранее.
Перед выходом из дома проверяйте расписание. Самая свежая информация всегда есть в приложении «РЖД Пассажирам», на сайте перевозчика СЗППК и на информационных табло станций.
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