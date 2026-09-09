От Гражданки до Смольного: три главных маршрута петербургского лета

Маршруты проходят через центральные районы Петербурга.

Лето в Петербурге — это всегда движение. Горожане спешат на работу, а туристы штурмуют музейные маршруты. Наземный транспорт в эти месяцы работал по максимуму.

В комитете по транспорту города подвели итоги сезона и назвали самые популярные маршруты.

Топ-3 любимых маршрутов Петербурга

С июня по август горожане и гости чаще всего выбирали три направления. Все они удобны тем, что пересекают центр и проходят мимо главных достопримечательностей.

1 место: Автобус № 2 (2,5 млн пассажиров). Этот маршрут — настоящая находка для туристов. На нём можно проехать от Двинской улицы через Коломну прямо к Исаакиевскому собору и Эрмитажу.

Этот маршрут — настоящая находка для туристов. На нём можно проехать от Двинской улицы через Коломну прямо к Исаакиевскому собору и Эрмитажу. 2 место: Троллейбус № 31 (2,3 млн пассажиров). Главный спаситель жителей севера. Он удобно связывает Гражданку, Петроградскую сторону и центр города.

Главный спаситель жителей севера. Он удобно связывает Гражданку, Петроградскую сторону и центр города. 3 место: Автобус № 74 (1,9 млн пассажиров). Важная артерия для жителей Фрунзенского района. Автобус везёт пассажиров из Купчино прямо к Смольному.

Сентябрьские изменения: электрички меняют маршрут

Лето закончилось, и на железной дороге начался сезон ремонта и корректировок. С 7 сентября по 1 октября электрички Московского направления будут ходить по-новому.

Часть поездов временно перестанет ездить до Ладожского вокзала и Рыбацкого. Главным узлом пересадки станет станция Обухово.

Вот основные изменения:

16 поездов вместо отрезка «Рыбацкое — Славянка» поедут по маршруту «Обухово — Славянка».

вместо отрезка «Рыбацкое — Славянка» поедут по маршруту «Обухово — Славянка». 10 поездов не поедут до Ладожского вокзала. Их конечной станцией станет Обухово.

Хорошая новость: на станции Обухово есть одноимённая станция метро (зелёная ветка). Пересесть на подземку получится быстро.

Изменения временные, но могут испортить планы, если не знать о них заранее.

Перед выходом из дома проверяйте расписание. Самая свежая информация всегда есть в приложении «РЖД Пассажирам», на сайте перевозчика СЗППК и на информационных табло станций.

Ранее «Городовой» рассказывал, как изменится путь из Петербурга на Урал.