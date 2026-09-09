С 1 сентября в квитанциях за ЖКУ вывоз мусора будут считать по новым правилам

С 1 сентября в России начали действовать обновленные принципы тарифного регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Операторы теперь обязаны подтверждать свои издержки, а с 2027 года стоимость вывоза мусора будут рассчитывать по его весу, а не по объему. Автор блога "Нормативный: юридические нюансы" разобрался, что это значит для вашего кошелька и почему система становится прозрачнее.

Что произошло в начале осени

Новые подходы к формированию тарифов призваны повысить прозрачность отрасли. При расчете стоимости услуг теперь учитываются реальные траты компаний: приобретение мусоровозов, содержание объектов инфраструктуры, даже колебания ключевой ставки ЦБ. Если региональный оператор оформил кредит на обновление автопарка, эти издержки включают в тариф.

Расходы на основные средства определяют на основании данных бухгалтерского учета. А главным источником информации при установлении тарифов становится федеральная информационная система по учету ТКО — это позволяет избежать искажений данных о реальных объемах отходов.

Ключевое изменение: оплата по массе

Самое серьезное преобразование ожидает вас с 2027 года. Тарифы на обработку, захоронение и утилизацию отходов будут рассчитывать по фактической массе, а не по кубатуре. Для уже утвержденных долгосрочных тарифов предусмотрен переходный этап.

Что произойдет с платежами в октябре

С 1 октября 2026 года запланирован второй этап плановой индексации коммунальных платежей. Первое повышение прошло в январе (1,7% в среднем по стране). Октябрьское увеличение будет заметнее:

от 8% до 22% в зависимости от региона;

максимум — Ставропольский край (22%), Дагестан (19,7%), Тамбовская область (17,5%);

в Москве и Санкт-Петербурге рост составит 15% и 14,6% соответственно.

Вывоз отходов подорожает в рамках этой индексации. Например, в Ростове-на-Дону тариф увеличится на 9,8%, в Казани — с 608 до 669 рублей за кубометр, в Екатеринбурге — с 790 до 867 рублей.

Что говорят люди

"Я живу в Казани, и новый тариф меня, честно говоря, огорчил. Платим за кубометр, а сколько реально выбрасываем — непонятно. Хорошо, что с 2027 года обещают считать по весу — это справедливее. Но расти платежи будут сильно, и к этому надо готовиться", — Анна, домохозяйка.

"Как предприниматель, я поддерживаю прозрачность. Раньше операторы могли завышать объемы, и мы платили за воздух. Новая система с бухгалтерским учетом и федеральной базой — это шаг вперед. Но октябрьское подорожание на 15% в Москве — серьезный удар по бюджету", — Игорь, владелец небольшого кафе.

Чего стоит ожидать

Новые правила регулирования ТКО обещают сделать систему более понятной и справедливой. Переход на расчет по массе с 2027 года — шаг к честным начислениям. Однако уже с 1 октября вас ждет ощутимый рост платежей за вывоз мусора. Официальная причина — обновление инфраструктуры, но для вашего кошелька это означает одно: расходы увеличатся. Готовьтесь к изменениям уже сейчас.

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