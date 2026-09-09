(√576 + 6²) ÷ 5 = ? Проверка для тех, кто способен считать сам

Проверьте свои навыки устного счёта — решите пример за 15 секунд без калькулятора.

Решение примера без калькулятора — это маленькая победа. Особенно когда ответ совпадает. Телефон, конечно, справится быстрее, но сегодня давайте отложим его и вспомним, как это — посчитать в уме. Держите пример. Время не имеет значения, если не любите секундомер, или 15 секунд, если хотите проверить скорость, пишет mixnews.lv.

Условие

(√576 + 6²) ÷ 5

Попробуйте обойтись без записей и калькулятора. Полученное число запомните — чуть позже можно будет сверить ответ и посмотреть, как решать правильно.

Решение

Разбираем решение по порядку.

Сначала вычисляем корень и степень: √576 = 24, потому что 24 умножить на 24 — ровно 576. А 6² — это 36. В итоге выражение упрощается до: (24 + 36) ÷ 5. Теперь скобки: 24 + 36 = 60. Остаётся 60 ÷ 5. Делим — получаем 12.

Для проверки умножаем 12 на 5 — выходит 60, что совпадает с суммой в скобках. Всё сходится. Ответ верный.

Польза устного счёта

Такие примеры — отличный способ держать мозг в тонусе. Они развивают память, концентрацию и скорость расчётов. В жизни это часто пригождается: когда нужно быстро оценить, хватит ли денег на покупки или выгоднее взять товар в большой упаковке. Телефон, конечно, всегда под рукой, но иногда приятно обойтись без него и убедиться, что мозг ещё справляется с простой арифметикой.

Вывод

Правильный ответ примера — 12. Такие задачи помогают держать ум в тонусе и напоминают, что устный счёт — это не только полезно, но и приятно.

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