Тест на грамотность
Задача для тренировки когнитивных способностей
Графическая загадка для тренировки мозга
Тест-минутка на проверку грамотности
Тест на знание русского языка
Тест-минутка на грамотность
Тест-минутка на проверку грамотности
Психологический тест по картинке
Тест на знание поэтического наследия
Чтобы разгадать все тайны, придется постараться.
Правильно угадать все деяния императоров сможет только настоящий знаток.
Такие подробности знают только настоящие петербуржцы.
Угадать все будет непросто.
Не просто город, а целый мир! Тест на петербургские топонимы, которые знают только местные!
Тест для настоящих знатоков истории города.
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