Тот, кто не жил в те времена, вряд ли ответит хоть на один вопрос.
Далеко не каждый сможет ответить верно на все вопросы.
У многих такие вопросы вызовут ностальгию.
Наверняка вы даже сможете продолжить наш список.
Безошибочно пройдут тест лишь заядлые киноманы.
Окружающие об этом не скажут.
Перенеситесь в прошлое на пару минут.
О фальшивых именах этих артистов догадывались не многие.
Настало время освежить все ваши знания!
Только отвечайте честно.
Не упустите возможность вернуться в детство.
Пройдут только те, кто вырос в тот период.
Узнайте, легко ли вас провести.
Получить пятерку удается далеко не всем.
Займет всего пару минут.
Эти простые вопросы помогут вам лучше понять себя.
У многих героев был необычный транспорт.
Их портреты не все встречали в стенах школы.
Без ошибок пройдут не все.
Портреты не всех из них висели в классах литературы.