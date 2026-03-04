Городовой / Полезное / Ошибается каждый второй: это слово вызывает затруднение даже у знатоков – проверьте свою грамотность
Опубликовано: 4 марта 2026 19:17
 Проверено редакцией
Тест-минутка на проверку грамотности

Далеко не каждый человек в современном мире может блеснуть высоким уровенем грамотности. Порой даже слова, постоянно встречающиеся в обиходе, вызывают затруднения при написании.

Предлагаем пройти небольшой тест для проверки своей грамотности.

Перед вами слово, особенно популярное среди детей и их родителей. Попробуйте назвать правильныц вариант его написания. Выберите один из четырех предложенных вариантов.

Как правильно:

а) понорошку;
б) понарошку;
в) по нарошку;
г) по-норошку.

Если выбор сделан, проверьте себя. Правильный ответ — чуть ниже.

Итак, верный ответ — под буквой «б» (понарошку). Это наречие означает «не всерьез, не по-настоящему, в шутку». Пишется слитно и с буквой «а» посередине.

Мы, надеемся, что вы ответили верно и теперь можете считать себя грамотным человеком.

Ранее мы предлагали еще один тест на знание русского языка.

Автор:
Ксения Сафрыгина
