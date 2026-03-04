Ошибается каждый второй: это слово вызывает затруднение даже у знатоков – проверьте свою грамотность

Далеко не каждый человек в современном мире может блеснуть высоким уровенем грамотности. Порой даже слова, постоянно встречающиеся в обиходе, вызывают затруднения при написании.
Предлагаем пройти небольшой тест для проверки своей грамотности.
Перед вами слово, особенно популярное среди детей и их родителей. Попробуйте назвать правильныц вариант его написания. Выберите один из четырех предложенных вариантов.
Как правильно:
а) понорошку;
б) понарошку;
в) по нарошку;
г) по-норошку.
Если выбор сделан, проверьте себя. Правильный ответ — чуть ниже.
Итак, верный ответ — под буквой «б» (понарошку). Это наречие означает «не всерьез, не по-настоящему, в шутку». Пишется слитно и с буквой «а» посередине.
Мы, надеемся, что вы ответили верно и теперь можете считать себя грамотным человеком.
