Потратили 10 рублей - наелись от пуза: где дешево пообедать в Минске - таких цен больше нигде нет

Принято считать, что в столицах стран и республик всегда все дорого, но бывают и исключения. К ним можно отнести столицу Беларуси. Те туристы, которые посетят Минск, смогут убедиться, что для полноценного обеда будет достаточно всего 10 белорусских рублей.
По текущему курсу 10 BYN=266,68 RUB. Блогер Антон Бородачев посетил несколько столовых Минска, после чего сформировал свой список мест, которые подойдут для тех, кто хочет сэкономить.
Кафе «Олимп»
Заведение расположено у станции метро «Площадь Якуба Коласа». Его можно найти на втором этаже местного ЦУМа. Здесь наблюдаются очень дешевые цены, при этом качество еды не вызывает вопросов. Средний чек - 10 BYN.
«За эти деньги можно получить, например, морковный салат (2,7 BYN), солянку из птицы (2,94 BYN) и свиную поджарку (4,51 BYN)», - сообщает блогер на дзен-канале.
Столовая Главпочтамта
Заведение находится возле станции метро «Площадь Ленина». Столовая расположена на левой торцевой стороне здания Главпочтампа. Цены напоминают предыдущее кафе.
«Столовая имеет небольшой размер – я насчитал только 12 столиков. Она работает по будним дням с 11 до 15 часов. Ассортимент небольшой - 2 супа на выбор, 2 десерта, 5 горячих блюд и 6 салатов», - рассказывает Антон Бородачев.
Столовая Большого театра
При нахождении рядом с Большим театром необходимо обойти здание слева. Именно там можно будет увидеть табличку «подъезд №6». За этими воротами расположен вход в столовую. Место привлекает дешевыми ценами, приятным интерьером и вкусными блюдами.
«Что касается цен, то они вполне приятные. Супы по 3 рубля. Салаты по 2,50. И вторые блюда по 5-7 BYN. Жалко, что работает столовая совсем мало – с 11 до 15 часов», - сообщил блогер.
Ранее портал «Городовой» рассказал, почему в Беларуси настолько вкусные продукты.