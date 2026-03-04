Потратили 10 рублей - наелись от пуза: где дешево пообедать в Минске - таких цен больше нигде нет

Потратили 10 рублей - наелись от пуза: где дешево пообедать в Минске - таких цен больше нигде нет Legion-Media

Топ заведений Минска, в которых можно дешево и вкусно поесть