Эти дела по дому больше не делаю: отдыхаю без зазрения совести - для меня они официально стали бесполезными

Список бесполезных домашних дел

С возрастом и появлением детей время становится самым ценным ресурсом. Многие домашние хлопоты, которые раньше казались обязательными, на самом деле совершенно бесполезны.

Автор, пересмотрела свои привычки и выделила несколько дел, которые давно вычеркнула из списка обязанностей.

Сортировка белья

Многие хозяйки тщательно разделяют вещи по цветам: розовое с розовым, синее с синим. Стирать можно все вместе, главное - не ставить высокую температуру.

Единственное исключение - белое белье, которое иногда замачивается отдельно. Если беспокоят микробы, достаточно включить режим 60 градусов.

А вот спецовку мужа действительно лучше стирать отдельно - из-за сильных загрязнений.

Глажка

Аккуратная развеска белья после стирки помогает избежать сильных заломов. Домашнюю одежду и постельное белье можно не гладить - на качестве сна складки никак не влияют.

Заправка постели

Оказывается, заправлять кровать сразу после сна вредно. За ночь постель впитывает влагу, и если ее сразу накрыть покрывалом, создается идеальная среда для пылевых клещей. Лучше подождать пару часов, чтобы белье проветрилось.

Вытирание посуды

Мокрые тарелки после мытья не нужно вытирать полотенцем. Во-первых, на полотенце могут быть бактерии. Во-вторых, остаются ворсинки. В-третьих, существуют сушилки и специальные коврики - вода стечет сама, а посуда высохнет без лишних усилий.

