Март – время однолетников: вот как сеять цветы на рассаду – цветение будет ранним, долгим и красочным

Как сеять однолетние цветы на рассаду: подробная инструкция

В марте дачники начинают сеять однолетние цветы на рассаду – петунию, астры, виолу, сальвию и многие другие. Автор Дзен-канала «Антонов сад – дача и огород» привел подробную инструкцию, как это сделать.

Подготовка емкости и субстрата

Можно взять одноразовые пластиковые контейнеры, горшочки, ящики. Обязательный шаг – сделать в них дренажные отверстия.

Что касается грунта, то подойдет субстрат для цветов или универсальный – в последний нужно будет добавить торф или вермикулит в качестве разрыхлителя.

Посев мелких и крупных семян

Чтобы посеять мелкие семена, смешайте их со спитым кофе или песком. Насыпьте в выбранную емкость увлажненный грунт и уплотните его. Аккуратно рассыпьте сверху семена как можно равномернее. Слегка сбрызните по ним из пульверизатора, чтобы они заглубились в почву. Специально вдавливать их не нужно. Накройте емкость пленкой или крышкой и поставьте в теплое помещение.

Чтобы посеять крупные семена, разложите их по поверхности субстрата подальше друг от друга – загущенные всходы нам не нужны. Присыпьте их слоем грунта (не больше 0,5 см) и сбрызните из пульверизатора.

Закройте емкости и поставьте рядом с батареей. На подоконник ставить их нельзя, иначе они или сгниют, или будут прорастать слишком долго.

Семена проросли – что теперь?

После появления всходов почаще открывайте крышки или пленки, но совсем их убирать еще рано. Постепенно увеличивайте время проветривания. При подсыхании грунта поливайте его по краям емкости пипеткой. Не допускайте перелива, иначе рассада погибнет от грибка.

Растения должны получать как можно больше света – хотя бы от фитоламп.

Чтобы корни не погибли от «черной ножки», время от времени поливайте рассаду Фитоспорином или слабым раствором марганцовки.

