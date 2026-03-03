Городовой / Полезное / Чем болеет ваша почва – расскажут сорняки: когда пырей, клевер и подорожник – лучшие друзья
Чем болеет ваша почва – расскажут сорняки: когда пырей, клевер и подорожник – лучшие друзья

Опубликовано: 3 марта 2026 18:13
 Проверено редакцией
Когда сорняки выступают индикаторами здоровья почвы и о чем они могут рассказать

В следующем сезоне, завидев сорные травы, не спешите неистово их выдирать под корень, а внимательно присмотритесь к ним. По словам эксперта Дзен-канала «Волжский сад», сорняки могут четко рассказать, чем болеет ваша почва. Более того, они помогают нормализовать ее состояние и восстановить баланс.

Так, пырей предпочитает плотную, тяжелую почву. Белые корни сорняка довольно мощные, что позволяет разрыхлить грунт для более «нежных» культур. Чтобы вывести сорняк, регулярно вносите песок и органические добавки, рыхлите почву.

Клевер вольготно себя чувствует на почве с нехваткой азота. Бактерии, живущие на сорняке, фиксируют этот азот и тем самым нормализуют внутренний баланс. Желательно подсевать бобовые, которые нормализуют состояние почвы.

Если почва кислая, на ней быстро распространяются подорожник, щавель и хвощ. Отмирая, эти сорняки делают ее нейтральной. Раскислите почву, и сорняки мигом сойдут.

А крапива и лебеда никак не улучшают вашу почву. Они растут на плодородных землях, поэтому, увидев эти сорняки, вам стоит только порадоваться за свой участок.

Как нельзя бороться с сорняками

Не перекапывайте землю глубоко без крайней необходимости. Перекапывая почву, вы поднимаете на поверхность новые семена. Также нельзя добавлять сорняки в компост – в противном случае вы разнесете их семена по всему участку.

Нельзя оставлять почву пустой даже на пару дней – за это время ее вновь оприходуют семена.

Наконец, не стоит обильно пользоваться гербицидами – они не только ухудшают почву и уничтожают все вокруг, но и опасны как для людей, так и для питомцев.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как подготовить теплицу к новому сезону.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
