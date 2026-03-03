Рекордсменка по штрафам: петербурженка 60 раз нарушила ПДД и теперь заплатит 108 тысяч

Жительницу Петербурга обвиняют в 60 нарушениях ПДД.
Мировой судья Василеостровского района привлек к административной ответственности женщину по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ за неуплату штрафов в установленный срок, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
По информации суда, петербурженка 60 раз нарушала ПДД на Nissan X-Trail — превышала скорость, не пристёгивалась, а затем не платила наложенные санкции. Пресс-служба отметила, что теперь «рекордсменке по штрафам» придётся всё-таки рассчитаться.
Судья признала её виновной в 60 эпизодах и назначил штрафы на сумму 108 тысяч рублей.