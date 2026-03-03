Городовой / Город / Рекордсменка по штрафам: петербурженка 60 раз нарушила ПДД и теперь заплатит 108 тысяч
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Вишне в марте – первым делом: внесли 3 компонента в приствольный круг – собрали 100 кг ягод Полезное
На даче больше этого не делаю: вещи, которые оказались пустой тратой времени - прощайте, мозоли и больная спина Полезное
Почему продавцы в бутиках не замечают женщин старше 50: у них есть деньги, а у молодых - кредитки Полезное
Чем болеет ваша почва – расскажут сорняки: когда пырей, клевер и подорожник – лучшие друзья Полезное
Штормовое предупреждение: Петербург ждёт «ледяной апокалипсис» 4 марта Город
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Рекордсменка по штрафам: петербурженка 60 раз нарушила ПДД и теперь заплатит 108 тысяч

Опубликовано: 3 марта 2026 19:00
 Проверено редакцией
Рекордсменка по штрафам: петербурженка 60 раз нарушила ПДД и теперь заплатит 108 тысяч
Рекордсменка по штрафам: петербурженка 60 раз нарушила ПДД и теперь заплатит 108 тысяч
Global Look Press / Pogiba Aleksandra / news.ru
Она нарушала правила, но совсем не хотела платить штрафы.

Жительницу Петербурга обвиняют в 60 нарушениях ПДД.

Мировой судья Василеостровского района привлек к административной ответственности женщину по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ за неуплату штрафов в установленный срок, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По информации суда, петербурженка 60 раз нарушала ПДД на Nissan X-Trail — превышала скорость, не пристёгивалась, а затем не платила наложенные санкции. Пресс-служба отметила, что теперь «рекордсменке по штрафам» придётся всё-таки рассчитаться.

Судья признала её виновной в 60 эпизодах и назначил штрафы на сумму 108 тысяч рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью