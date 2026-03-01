Тайна Арины Родионовны: как на самом деле звали няню Пушкина

Как на самом деле звали женщину, подарившую нам великие произведения через творчество своего воспитанника

Со школьной скамьи нам известно, кто такая Арина Родионовна. Не великая писательница, не продвинутая ученая женщина и не приближенная императорской семье, однако ее имя знает каждый житель России с детства. Арина Родионовна - няня великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Но мало кому известен тот факт, что на самом деле эту женщину звали не Арина. Историю знаменитой няни рассказывает гид Валерия в своем дзен-канале "Прогулки по Санкт-Петербургу".

Арина Родионовна - простая крепостная женщина. Она родилась в бедной многодетной семье и получила при рождении имя Ирина, однако в крепостной среде чаще использовали более простые разговорные формы, и в итоге Ирина превратилась в Арину - под этим именем ее и запомнила история.

В молодости Ирину выдали замуж за крепостного крестьянина Фёдора Матвеева, и она некоторое время жила обычной деревенской жизнью, работала по дому, рожала детей. В конце XVIII века ее определили в няньки в дом Ганнибалов. Сначала женщина воспитывала Надежду Осиповну - будущую мать великого поэта, а затем и самого Александра Сергеевича.

Именно Арина Родионовна подарила маленькому Саше идеи и сюжеты его произведений. В детстве она любила рассказывать ему сказки, былины, пословицы, поверья, пела песни. Так, ее старинные истории легли в основу таких произведений, как «Сказка о царе Салтане», «Руслан и Людмила» и «Сказка о мёртвой царевне». Пушкин любил свою няню искренней сыновней любовью, посвящал ей стихотворный строки, а особенно сблизился с ней во время ссылки в Михайловское в 1824–1826 годах.

Арина Родионовна умерла в 1828 году и была похоронена на Смоленском кладбище в Петербурге. Ее могила не сохранилась, но ее душа продолжает жить в творчестве великого классика. Именно она, обычная крепостная женщина по имени Ирина, внесла огромный вклад в создание произведений, которые мы до сих пор перечитываем и рассказываем перед сном своим детям.

