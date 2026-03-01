Не хлеб и не батон: Что ещё кладут в котлеты "прошаренные" хозяйки

Приготовление котлет - занятие не хитрое, многие хозяйки готовят их годами по одному и тому же рецепту, чаще всего в фарш добавляют размоченные в молоке хлеб или батон. Благодаря этой добавке котлеты получаются сочными, не разваливаются на сковородке.
Но можно добавить в приготовление котлет элемент творчества, вместо традиционного хлеба положить к фаршу другие продукты.
Что можно добавить в котлеты вместо хлеба чтобы они получились вкусными и сочными, рассказывает портал "Белновости".
Что добавить в котлеты кроме хлеба?
- Сырой картофель. Его натирают на мелкой тёрке, отделившийся сок отжимают. Картошку кладут к мясному фаршу и перемешивают.
- Мука. Если нет желания размачивать хлеб, можно добавить в фарш немного муки, пару столовых ложек. Это сделает котлеты более плотными, подходит для слишком жидкого и сочного фарша.
- Манная крупа. Досыпаем пару столовых ложек, перемешиваем, выдерживаем 15-30 минут, чтобы манка набухла. Котлеты получатся нежными и при этом сочными.
- Можно досыпать немного крахмала. Он густеет при нагреве, делая фарш более плотным, котлеты не развалятся.
- Если фарш очень жидкий, добавьте овсяных хлопьев. С ними фарш рекомендуется выдержать перед жаркой, чтобы ингредиент набух.
- Кабачок станет отличной добавкой к котлетному фаршу. Натираем, отжимаем и перемешиваем. Добавит сочность и придаст неповторимый вкус.
- Капуста. Рубим кусок капусты мелко, отжимаем руками, чтобы стала мягкой, и добавляем к фаршу. Котлеты выйдут сочными, но нежными.
- Перловая крупа. Варим её и добавля к фаршу половину стакана, получится очень вкусное блюдо.
- Если фарш жидковат, загустить его можно, добавив панировочных сухарей. Будет вкусно, с хрустящей корочкой.
- Рис. Крупу отвариваем, добавляем в фарш несколько ложек и перемешиваем. Если не класть много, то подобие тефтелей не получится, переживать не стоит.
Совет: чтобы котлеты не липли к свовороде, обязательно использовать панировку. Подходят мука, манка, панировочные сухари, мелкие овсяные хлопья.
