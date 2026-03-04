На 10 "девочек" 1 "мальчик": Как отличить мужские кусты клубники от женских

Советы по выращиванию клубники.

Выращивание ягод на даче - обязательное дело для огородников. На участках высаживают клубнику, малину, смородину. Но почему-то у одних огородников ягод навалом, а другие собирают очень маленькое количество. Стоит узнать некоторые секреты богатого урожая.

Дачники с опытом точно знают, как вырастить крупный урожай клубники, советами поделились на канале "Моя дача. Сад и огород".

Молодые огородники могут не знать того факта, что кусты клубники делятся на мужские и женские. Если женские дают огромный урожай, то мужские почти не наращивают ягод, при этом обязательны для опыления. Без них кустики-"девочки" не образуют завязей.

Дачники отмечают, что для опыления 100 женских кустиков необходимо 10 мужских, потому необходимо чётко соблюдать баланс на грядке, мужские кусты рассаживать равномерно, а не с одного края кучкой.

Чем же отливаются кусты-"мальчики" от кустов-"девочек"?

Первый способ определения мужского кустика - наличие длинных усов. Они нарастают в самом начале июня и продолжают расти весь тёплый сезон. У женских кустов клубники усы не такие длинные и вырастают только ближе к концу июля.

Также стоит смотреть на окрас растений. Мужские имеют яркую изумрудную расцветку, тогда как женские кустики наращивают листья скорее бледного салатового цвета.

Цветы и листья на мужских кустах гораздо крупнее, чем на женских, их сразу можно заметить на грядке. Это не клубника другого сорта, это кусты-"мальчики".

Также обратите внимание на розетку, она вытянутой формы, при этом мелкая. Это также можно отнести к верным признакам.

Мужские кусты почти не дают ягод. Они если и появляются, то мелкие и в небольшом количестве, в том время как женские кусты дают отменный урожай.

Если вы заметили, что кусты клубники у вас растут неравномерно, то несколько мужских кустиков можно смело пересадить даже в разгар сезона, они с успехом приживутся на новом месте и помогут вам получить крупный урожай сладких ягод.

Советы для клубники в начале сезона

После зимы с клубникой необходимо совершить определённые действия. Уберите все засохшие и вымезшие за холодный период растения, снимите пожелтешую листву, уберите с грядок опад. Старые листья и ветки - рассадник для насекомых-вредителей.

Не забудьте подрыхлить кустики и дать им комплексное удобрение. Так они смогут качественно получать влагу и кислород.

Стоит помнить, что внесение весенних удобрений также способствует получению богатого урожая. Можно дать кустам готовый комплекс, он содержит все необходимые полезные вещества.

