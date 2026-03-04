Городовой / Город / 125 тысяч книг за зиму: Достоевский в топе, Шварц покоряет малышей
125 тысяч книг за зиму: Достоевский в топе, Шварц покоряет малышей

Опубликовано: 4 марта 2026 08:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov
Федор Достоевский остается самым популярным писателем у петербуржцев.

Зимой жители Петербурга приобрели в Доме книги 125 тысяч экземпляров книг.

Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский сообщил, что среди российских авторов лидирует Фёдор Достоевский, а из иностранных — Гэнки Кавамура.

Как отметил он в своём телеграм-канал, роман зарубежного писателя «Если все кошки в мире исчезнут» стал самым продаваемым художественным изданием в России за прошлый год.

Дети в это время чаще всего брали «Снежную королеву» Андерсена, «Щелкунчика» Гофмана и «Зимние сказки» Евгения Шварца.

Он также выделил значимое событие 2025 года: петербургское отделение Союза писателей России слилось с Союзом писателей Петербурга. А на днях более 180 писателей уже обзавелись членскими билетами.

Автор:
Юлия Аликова
