125 тысяч книг за зиму: Достоевский в топе, Шварц покоряет малышей

Зимой жители Петербурга приобрели в Доме книги 125 тысяч экземпляров книг.
Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский сообщил, что среди российских авторов лидирует Фёдор Достоевский, а из иностранных — Гэнки Кавамура.
Как отметил он в своём телеграм-канал, роман зарубежного писателя «Если все кошки в мире исчезнут» стал самым продаваемым художественным изданием в России за прошлый год.
Дети в это время чаще всего брали «Снежную королеву» Андерсена, «Щелкунчика» Гофмана и «Зимние сказки» Евгения Шварца.
Он также выделил значимое событие 2025 года: петербургское отделение Союза писателей России слилось с Союзом писателей Петербурга. А на днях более 180 писателей уже обзавелись членскими билетами.