Городовой / Вопросы о Петербурге / Сколько фонтанов в Петергофе?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Какие зоны платной парковки входят в Адмиралтейский район Санкт-Петербурга? Вопросы о Петербурге
Почему в Санкт-Петербурге зимой теплее, чем в Москве - есть причины: подробное объяснение Вопросы о Петербурге
Знаки 3.27 спасут платные парковки от снега: что придумали в Смольном Город
Я работаю проводником 15 лет: что происходит в поездах на самом деле - и подруге не рассказать, и по телевизору нельзя показывать Полезное
Изменили схему посадки малины – урожая собрали вагон и тележку: инновационный метод выращивания Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Сколько фонтанов в Петергофе?

Опубликовано: 4 марта 2026 09:15
 Проверено редакцией
фонтаны, петергоф, лето
Сколько фонтанов в Петергофе?
Global Look Press/Nikolay Gyngazov
В Петергофе 176 фонтанов, большая часть из которых находится в Нижнем парке.

В Петергофе насчитывается 176 фонтанов. Они расположены преимущественно в Нижнем парке — сердце музейно-паркового ансамбля, где вода, скульптура и архитектура сливаются в единое целое. Каждый фонтан — не просто инженерное сооружение, а часть грандиозного художественного проекта, задуманного Петром I, который стремился создать «русский Версаль».

Почему именно 176?

Эта цифра зафиксирована в официальных данных Государственного музея-заповедника «Петергоф» на 2026 год. Она включает как масштабные каскады, так и небольшие декоративные фонтаны, в том числе шутихи — забавные водные «ловушки», придуманные ещё в петровские времена.

Где находятся фонтаны

Большинство сосредоточено в Нижнем парке — его площадь составляет около 100 гектаров. Здесь можно увидеть:

  • Большой каскад — визитная карточка Петергофа. Состоит из 64 фонтанов, двух гротов, водопадных лестниц и 225 скульптур. Центральная композиция — фонтан «Самсон, раздирающий пасть льву», символизирующий победу России в Северной войне.
  • Римские фонтаны — две симметричные пирамиды на главной аллее, отсылающие к фонтанам у собора Святого Петра в Риме.
  • Фонтаны-шутихи — например, «Дубок» на Марлинской аллее, где вода неожиданно брызгает на прохожих.

В Верхнем саду, который после реставрации открылся в 2024 году, также есть несколько фонтанов, но их количество значительно меньше, чем в Нижнем парке.

Как работает система

Уникальность Петергофских фонтанов в том, что они функционируют без насосов. Вода поступает самотёком с Ропшинских высот благодаря перепаду высот. Общая протяжённость каналов водоподводящей системы — 56 км, она включает 18 прудов, 12 каналов и 140 шлюзов.

Когда смотреть

Сезон фонтанов обычно длится с конца апреля до начала октября. В 2025 году официальное открытие состоялось 16 мая в форме театрализованного представления у Большого каскада.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью