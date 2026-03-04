Сколько фонтанов в Петергофе?

В Петергофе насчитывается 176 фонтанов. Они расположены преимущественно в Нижнем парке — сердце музейно-паркового ансамбля, где вода, скульптура и архитектура сливаются в единое целое. Каждый фонтан — не просто инженерное сооружение, а часть грандиозного художественного проекта, задуманного Петром I, который стремился создать «русский Версаль».
Почему именно 176?
Эта цифра зафиксирована в официальных данных Государственного музея-заповедника «Петергоф» на 2026 год. Она включает как масштабные каскады, так и небольшие декоративные фонтаны, в том числе шутихи — забавные водные «ловушки», придуманные ещё в петровские времена.
Где находятся фонтаны
Большинство сосредоточено в Нижнем парке — его площадь составляет около 100 гектаров. Здесь можно увидеть:
- Большой каскад — визитная карточка Петергофа. Состоит из 64 фонтанов, двух гротов, водопадных лестниц и 225 скульптур. Центральная композиция — фонтан «Самсон, раздирающий пасть льву», символизирующий победу России в Северной войне.
- Римские фонтаны — две симметричные пирамиды на главной аллее, отсылающие к фонтанам у собора Святого Петра в Риме.
- Фонтаны-шутихи — например, «Дубок» на Марлинской аллее, где вода неожиданно брызгает на прохожих.
В Верхнем саду, который после реставрации открылся в 2024 году, также есть несколько фонтанов, но их количество значительно меньше, чем в Нижнем парке.
Как работает система
Уникальность Петергофских фонтанов в том, что они функционируют без насосов. Вода поступает самотёком с Ропшинских высот благодаря перепаду высот. Общая протяжённость каналов водоподводящей системы — 56 км, она включает 18 прудов, 12 каналов и 140 шлюзов.
Когда смотреть
Сезон фонтанов обычно длится с конца апреля до начала октября. В 2025 году официальное открытие состоялось 16 мая в форме театрализованного представления у Большого каскада.