Я работаю проводником 15 лет: что происходит в поездах на самом деле - и подруге не рассказать, и по телевизору нельзя показывать

Очень откровенный рассказ проводника со стажем

Одна женщина работает проводницей уже 15 лет. За это время ее поезда проехали от Москвы до Владивостока и от Мурманска до Сочи. И за эти годы она увидела то, что никогда не покажут в новостях, - настоящую, неприукрашенную жизнь страны.

Разные миры

В купе и плацкарте едут две разные России. В купе - менеджеры с ноутбуками и айтишники в дорогих кофтах. В плацкарте - те, кто выживает на 20 тысяч в месяц, везет в сумках рыбу на продажу и считает каждую копейку.

Особенно это видно на маршруте Москва - Владивосток. За Уралом начинается другая страна, где билет в плацкарт - событие, на которое копят месяцами. Проводница вспоминает бабушку из Читы, которая торговала в поезде вязаными носками, чтобы собрать внука в университет.

фото Городовой ру

Счастье - видеть мир вокруг

Однажды в вагоне ехал класс из забайкальской деревни. Подростки 14-15 лет впервые в жизни увидели Волгу и приняли ее за море. Они прилипли к окнам, а проводница еле сдерживала слезы. Осознавая, что эти дети живут в одной стране с теми, кто летает на каникулы в Турцию.

В поезде можно встретить и молодого врача из Москвы. Он каждый месяц едет в вологодскую глубинку делать бесплатные операции. А также учительницу на пенсии, которая возит сельских детей на экскурсии.

фото Городовой ру

«Раньше в поездах пели песни и знакомились, — говорит проводница. — Теперь все сидят в телефонах. Но самое обидное — пропала надежда. Раньше люди верили, что все наладится. Сейчас в глазах пустота».

Женщина до сих пор работает и надеется: может, если люди начнут видеть друг друга, а не просто проезжать мимо, что-то изменится.

