Почему в Санкт-Петербурге зимой теплее, чем в Москве - есть причины: подробное объяснение
Почему в Санкт-Петербурге зимой теплее, чем в Москве - есть причины: подробное объяснение

Опубликовано: 4 марта 2026 10:31
 Проверено редакцией
Legion-Media
Особенность Санкт-Петербурга, которая нравится не только местным жителям

Санкт-Петербург в холодное время года пользуется большой популярностью у туристов не только из-за достопримечательностей, но и более мягкого климата. Сюда приезжают те, кто устал от морозов, метровых сугробов. Особенно часто люди сравнивают погоду в Санкт-Петербурге и Москве. Практически во всех случаях в Северной столице будет теплее. На это нашлось несколько причин.

Влияние атлантических циклонов

Санкт-Петербург находится под влиянием атлантических воздушных масс, которые приносят прохладу летом и тепло зимой. Из-за этого происходит сглаживание экстремально низких температур, сообщает портал IZZZI. Москва находится в глубоких частях континента, из-за чего климат тут более суровый вне зависимости от времени года.

Повышенная влажность

Влажность в Санкт-Петербурге может достигать 75-80%, что также оказывает влияние на климат. Здесь наблюдается умеренный, переходный от континентального к морскому климат. В Москве он считается умеренно-континентальным, из-за чего зимы тут более снежные и холодные.

Влияние Балтийского моря

Вода обладает большой теплоемкостью, поэтому зима рядом с морем всегда будет мягче, чем при его отсутствии. Такое наблюдается не только в Краснодарском крае, но и в Северной столице страны.

Погода в Санкт-Петербурге может быть переменчивой, но здесь крайне редко бывают настоящие морозы. Температуры в -15 градусов – настоящая редкость. Многие россияне намеренно переезжают на зимовку именно в этот город.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какая рыба водится в Финском заливе.

Полина Аксенова
Вопросы о Петербурге
