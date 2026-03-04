Почему в Санкт-Петербурге зимой теплее, чем в Москве - есть причины: подробное объяснение

Санкт-Петербург в холодное время года пользуется большой популярностью у туристов не только из-за достопримечательностей, но и более мягкого климата. Сюда приезжают те, кто устал от морозов, метровых сугробов. Особенно часто люди сравнивают погоду в Санкт-Петербурге и Москве. Практически во всех случаях в Северной столице будет теплее. На это нашлось несколько причин.
Влияние атлантических циклонов
Санкт-Петербург находится под влиянием атлантических воздушных масс, которые приносят прохладу летом и тепло зимой. Из-за этого происходит сглаживание экстремально низких температур, сообщает портал IZZZI. Москва находится в глубоких частях континента, из-за чего климат тут более суровый вне зависимости от времени года.
Повышенная влажность
Влажность в Санкт-Петербурге может достигать 75-80%, что также оказывает влияние на климат. Здесь наблюдается умеренный, переходный от континентального к морскому климат. В Москве он считается умеренно-континентальным, из-за чего зимы тут более снежные и холодные.
Влияние Балтийского моря
Вода обладает большой теплоемкостью, поэтому зима рядом с морем всегда будет мягче, чем при его отсутствии. Такое наблюдается не только в Краснодарском крае, но и в Северной столице страны.
Погода в Санкт-Петербурге может быть переменчивой, но здесь крайне редко бывают настоящие морозы. Температуры в -15 градусов – настоящая редкость. Многие россияне намеренно переезжают на зимовку именно в этот город.
