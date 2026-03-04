Городовой / Полезное / Жители Норвегии кормят этим продуктом собак: а у нас его подают на праздничный стол
Самый зеленый город России: знаменит пещерами и подземными туннелями - где находится и что посмотреть
Какие учебные заведения есть в Павловске?
Мощный толчок для семян перца: всходы проклюнутся на 5-й день — хитрости от дачницы из Башкирии
Какие документы нужны для сдачи крови на донорство?
До 12 тысяч за смену: флористы и курьеры в топе подработок перед 8 Марта в Петербурге
Жители Норвегии кормят этим продуктом собак: а у нас его подают на праздничный стол

Опубликовано: 4 марта 2026 11:34
Legion-Media
Какой продукт в Норвегии считается чуть ли не отходом, а у нас он украшает праздничный стол 

Автор Дзен-канала "Хаски по имени Мани/В мире собак" (18+) рассказал, какой продукт в Норвегии считается пригодным лишь в качестве корма для собак, а в России его часто можно увидеть на праздничном столе. И на это есть сразу несколько веских причин.

По словам эксперта, речь идет о горбуше. В Норвегии она составляет основу рациона уличных животных, особенно бездомных собак. Да и у нас на Камчатке этой рыбой брезгуют, несмотря на то, что при правильном приготовлении она довольно вкусная. Почему же так происходит?

Рыба-вредитель

Во-первых, в Норвегии горбуша воспринимается рыбой-вредителем, так как она уже вытесняет из среды обитания атлантического лосося или, по-другому, семгу. Поэтому норвежцы начали активно вылавливать горбушу и раздавать местным питомникам ездовых собак, а те, в свою очередь, скармливают рыбу лайкам. Кроме того, горбушу используют в качестве приманки при ловле краба.

Дряблое мясо

Во-вторых, мясо горбуши начинает довольно быстро дрябнуть. Рыбу нужно очень быстро готовить, иначе пропадет вкус, а по структуре горбуша начнет напоминать желе.

Конкуренция с деликатесами

В-третьих, жители Норвегии и Камчатки избалованы деликатесной рыбой, включая семгу и форель. На их фоне горбуша отходит на второй или даже третий план.

В большинстве регионов России горбуша считается ценной и вкусной рыбой, особенно если ее правильно приготовить и подать. Во многих семьях она украшает праздничный стол.

Историческая справка

В 1950-х годах власти СССР заполонили горбушей все водоемы на Кольском полуострове. Сначала рыба не прижилась, а спустя 50 лет ее популяция неожиданно выросла. Теперь же она распространилась и на воды Норвегии, где с ней стали активно бороться.

Ранее мы сообщали, от каких 6 блюд итальянцы нос воротят, а у нас их едят каждый день.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
