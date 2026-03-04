Жители Норвегии кормят этим продуктом собак: а у нас его подают на праздничный стол

Автор Дзен-канала "Хаски по имени Мани/В мире собак" (18+) рассказал, какой продукт в Норвегии считается пригодным лишь в качестве корма для собак, а в России его часто можно увидеть на праздничном столе. И на это есть сразу несколько веских причин.
По словам эксперта, речь идет о горбуше. В Норвегии она составляет основу рациона уличных животных, особенно бездомных собак. Да и у нас на Камчатке этой рыбой брезгуют, несмотря на то, что при правильном приготовлении она довольно вкусная. Почему же так происходит?
Рыба-вредитель
Во-первых, в Норвегии горбуша воспринимается рыбой-вредителем, так как она уже вытесняет из среды обитания атлантического лосося или, по-другому, семгу. Поэтому норвежцы начали активно вылавливать горбушу и раздавать местным питомникам ездовых собак, а те, в свою очередь, скармливают рыбу лайкам. Кроме того, горбушу используют в качестве приманки при ловле краба.
Дряблое мясо
Во-вторых, мясо горбуши начинает довольно быстро дрябнуть. Рыбу нужно очень быстро готовить, иначе пропадет вкус, а по структуре горбуша начнет напоминать желе.
Конкуренция с деликатесами
В-третьих, жители Норвегии и Камчатки избалованы деликатесной рыбой, включая семгу и форель. На их фоне горбуша отходит на второй или даже третий план.
В большинстве регионов России горбуша считается ценной и вкусной рыбой, особенно если ее правильно приготовить и подать. Во многих семьях она украшает праздничный стол.
Историческая справка
В 1950-х годах власти СССР заполонили горбушей все водоемы на Кольском полуострове. Сначала рыба не прижилась, а спустя 50 лет ее популяция неожиданно выросла. Теперь же она распространилась и на воды Норвегии, где с ней стали активно бороться.
Ранее мы сообщали, от каких 6 блюд итальянцы нос воротят, а у нас их едят каждый день.