Самый зеленый город России: знаменит пещерами и подземными туннелями - где находится и что посмотреть

Этот населенный пункт считается самым зеленым городом России, здесь начал свою карьеру Федор Шаляпин, тут находится озеро, которое никогда не замерзает. Речь идет об Уфе.

Где находится

Уфа - столица Башкортостана. Расположена она к западу от величественного Уральского хребта. Город занимает весь Уфимский полуостров, образованный слиянием двух притоков – рек Демы и Уфы – с полноводной Белой. Добраться до города можно как на автомобиле, так и на самолете.

Загадки прошлого и официальная дата основания

Точная дата основания Уфы до сих пор вызывает споры у историков. Некоторые исследователи относят ее появление к XIV-XV векам, в то время как другие называют 1574 или 1586 год. Однако официально принятой датой считается именно 1574 год, пишет эксперт канала "Достопримечательности мира". Тогда в устье небольшой реки Сутолоки отряд стрельцов под предводительством воеводы Ивана Нагого возвел уфимский острог, положив начало развитию будущего города.

Что посмотреть

Уфа – это не только промышленный центр, но и город с богатым культурным наследием, где гармонично переплетаются различные эпохи и стили.

Здание Дворянского собрания

Яркий образец классицизма, появившийся в городе в 1856 году. С 1885 года его стены стали домом для Общества любителей пения, музыки и драматического искусства.

Кафедральный собор Рождества Богородицы

Главный православный храм города, возведенный в начале XX века на средства местного купца Никифора Патокина. Его история отражает непростые времена: после революции здесь размещался госпиталь, а затем, в 1934 году, церковь была закрыта и превращена в авиамастерские. Сегодня собор вновь является действующим храмом, символом возрождения духовности.

Дом П. И. Костерина

Изящный архитектурный памятник эпохи модерна. Это здание, украшенное растительной лепниной и ажурной ковкой на балконах, было построено в 1910-х годах по заказу хлеботорговца П. И. Костерина.

Подземные туннели и пещеры

Самые известные подземные объекты в Уфе – это, конечно, штольни, в которых раньше добывали гипс. Многие из них взорваны, но в некоторых местах еще можно найти следы, например, на горе Сипайлово.

"Штольня Дудикинская — самая большая и одна из самых интересных подземных достопримечательностей Уфы. Это место привлекает как туристов, так и местных жителей своей загадочной атмосферой и уникальной историей. Доступ в штольню свободный, хотя иногда попытки ее замуровать все же предпринимаются. Однако огромное количество посетителей и постоянных «завсегдатаев» делают такие попытки практически безуспешными. Люди продолжают приходить сюда снова и снова", - рассказал Антон из Нефтекамска.

Лимонарий

Неожиданным, но очень приятным открытием для многих туристов становится Уфимский лимонарий. Этот уникальный комплекс, появившийся в 1990 году, представляет собой теплицы общей площадью в 1 гектар, где выращивают лимоны. Из Ташкента сюда привезли 1500 саженцев, и сегодня здесь растет 1300 деревьев, ежегодно поставляющих до 22 тонн ароматных цитрусовых.

"Современная Уфа – это город, где промышленные районы соседствуют с историческим центром. Город привлекает туристов своим уникальным сплетением религий и культур. Безусловно, посетить этот уголок России стоит. Впечатления он оставит на всю жизнь", - поделилась Юлия из Казани.

