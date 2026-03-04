Городовой / Полезное / Рассада будет крепче молодой дубравы: продвинутые огородники знают секретный прием – залог рекордного урожая
Рассада будет крепче молодой дубравы: продвинутые огородники знают секретный прием – залог рекордного урожая

Опубликовано: 4 марта 2026 13:02
 Проверено редакцией
Чем подкормить рассаду для хорошего роста

В процессе выращивания рассады томатов критически важным является применение разнообразных питательных комплексов. Данный этап непосредственно влияет на жизнеспособность культуры и конечные показатели урожайности. В весенний период даже устойчивые сорта томатов могут испытывать дефицит солнечного освещения и необходимых питательных элементов.

Автор канала «Виктория Радзевская — Дачные секреты» рассказала, что наиболее эффективным удобрением для рассады томатов является раствор, приготовленный на основе аммиака.

Перед началом работы с аптечным средством необходимо надеть перчатки и маску. В один литр воды комнатной температуры добавьте одну чайную ложку нашатырного спирта. При использовании водопроводной воды рекомендуется дать ей отстояться в течение 3-4 дней перед приготовлением подкормки.

Полученную подкормку рекомендуется вносить прикорневым способом в утренние или вечерние часы. Дополнительно возможно периодическое опрыскивание листьев раствором, что также обеспечит поступление необходимых питательных веществ.

Применение нашатырного спирта способствует улучшению укоренения рассады томатов, укреплению стеблей и стимулированию активного наращивания зелёной массы. Данный раствор также обеспечивает защиту рассады от вредителей и болезней, что является существенным преимуществом.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
