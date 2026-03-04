Рассада будет крепче молодой дубравы: продвинутые огородники знают секретный прием – залог рекордного урожая

В процессе выращивания рассады томатов критически важным является применение разнообразных питательных комплексов. Данный этап непосредственно влияет на жизнеспособность культуры и конечные показатели урожайности. В весенний период даже устойчивые сорта томатов могут испытывать дефицит солнечного освещения и необходимых питательных элементов.
Автор канала «Виктория Радзевская — Дачные секреты» рассказала, что наиболее эффективным удобрением для рассады томатов является раствор, приготовленный на основе аммиака.
Перед началом работы с аптечным средством необходимо надеть перчатки и маску. В один литр воды комнатной температуры добавьте одну чайную ложку нашатырного спирта. При использовании водопроводной воды рекомендуется дать ей отстояться в течение 3-4 дней перед приготовлением подкормки.
Полученную подкормку рекомендуется вносить прикорневым способом в утренние или вечерние часы. Дополнительно возможно периодическое опрыскивание листьев раствором, что также обеспечит поступление необходимых питательных веществ.
Применение нашатырного спирта способствует улучшению укоренения рассады томатов, укреплению стеблей и стимулированию активного наращивания зелёной массы. Данный раствор также обеспечивает защиту рассады от вредителей и болезней, что является существенным преимуществом.
