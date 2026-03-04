Рассада будет крепче молодой дубравы: продвинутые огородники знают секретный прием – залог рекордного урожая

Новости по теме

Зацвели томаты - тогда эти подкормки первым делом: завязь не осыпается, плоды крупнеют на глазах

Перейти

При появлении всходов томатам - важнее фитолампы: 1 ложка под корешок - и рассада потолстеет на глазах, корни как у дуба

Перейти

Когда сажать томаты на рассаду в 2026 году: идеальный день для посева — помидоров нарастет море

Перейти

Стаканы для рассады - непростительная ошибка: выращиваю томаты в другой емкости - корни стали прочнее, чем у баобаба

Перейти

Полил перец распиаренной подкормкой — рассада погибла: ошибка, которую совершает каждый 3-й дачник

Перейти