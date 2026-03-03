При появлении пятен на груше – обязательно: агроном Давыдова рассказала, как помочь дереву – урожай можно спасти

Появление черных, оранжевых и других пятен на листьях груши может свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний. Наиболее распространенными из них являются парша, ржавчина и бактериальный рак. Для эффективной борьбы с этими заболеваниями рекомендуется применение фунгицидов, таких как Кабрио Топ, Раек, Строби, Хорус, Тилт 250. Однако, прежде чем приступать к лечению, необходимо правильно идентифицировать заболевание, объясняет агроном Ксения Давыдова.
Парша характеризуется появлением черных пятен на листьях, побегах и плодах. Бактериальный рак проявляется в виде черных пятен, начинающихся с краев листьев, с последующим засыханием верхушек побегов. При обнаружении данных симптомов необходимо незамедлительно удалить пораженные части растения. После этого деревья следует обработать медьсодержащими препаратами, такими как ХОМ, Купроксат, Абига-Пик, Оксихом или 1% бордоская жидкость.
Через две недели после обработки медьсодержащими препаратами рекомендуется опрыскать растения слабым раствором железного купороса. Для приготовления раствора необходимо развести 1-2 столовые ложки железного купороса или 1-2 чайные ложки хелата железа в 10 литрах воды.
В случае выявления потемнения листьев на груше рекомендуется применение 1%-го раствора бордоской жидкости. Данное средство способствует укреплению иммунной системы растений и обеспечивает эффективную защиту от грибковых инфекций. Впоследствии усохшие верхушки следует удалить, а обработку повторить.
Особое внимание следует уделить локализации потемнения листьев. Если поражены верхушки, ранее подвергшиеся воздействию тли, это может свидетельствовать о наличии сажистого грибка. Его идентификация не представляет сложности: при механическом воздействии на свежие участки грибка они должны легко удаляться. Сажистый грибок успешно устраняется практически любым фунгицидом, однако наиболее эффективной мерой является предотвращение его появления на растениях. Для этого необходимо своевременно уничтожать тлю или смывать ее сладкие выделения струей воды, что лишит грибок питательной среды.
В любом случае, при обнаружении потемнения листьев недопустимо игнорировать проблему. Необходимо незамедлительно приступить к проведению защитных мероприятий.
