Американец назвал 6 вещей, которые поражают в российской деревне: желтки ярче солнца и гости без приглашения

Чему удивляются иностранцы, посетив российскую деревню?

Деревня - это особое место для каждого россиянина. Да, здесь нет современных небоскребов, ярких торговых центров и даже кондиционер не в каждом доме, однако с каждым годом приезжать сюда хочется все чаще и чаще. А все потому, что в российской деревне есть душевная простота, которая тянет сильнее, чем заграничный курорт. Правда, иностранцев некоторые вещи в деревенском быте очень удивляют. Автор дзен-канала "ХОЗЯЮШКА" пишет о парне из Америки, который попал в российскую деревню и рассказал в своем блоге, что больше всего его поразило.

Перечислим 6 вещей, которые удивили американца в деревенской жизни.

Обмен

Соседка принесла хозяйке кабачки, а взамен получила пирог. Это показалось американцу интересным, ведь никто не стал считать, кто кому больше должен.

Гости без приглашения

Молодого человека насторожило, когда кто-то явился в дом без приглашения, ведь на его родине люди заранее договариваются о встрече, планируют время, подбирают место. Здесь же в дом может зайти любой сосед - принесет картошки, позже заглянет второй - выложит на стол свежий улов, и вот уже организовалось целое застолье с душевными песнями - без предварительных договоренностей.

Оглушительная тишина

В российской деревне американец услышал то, что не слышал много лет, а может и всю жизнь - тишину. Нет гула машин, работы кондиционера, шума соседей за стеной. Только тишина, легкий шум ветра и пение птиц. Парень признался, что несколько дней не мог заснуть, так как привык к постоянному городскому фону, под шум которого всегда засыпал.

Дети без контроля

Дети бегают по улицам где хотят, прыгают с гаражей, гоняют мяч до темноты, никто их не ругает, не контролирует, не надоедает звонками. Возвращаются домой грязные и счастливые. А еще они с малых лет умеют разводить костер, ловить рыбу, отличать съедобные грибы от несъедобных, что без "Алисы" не сможет сделать даже взрослый современный горожанин.

Один автобус

Через деревню несколько раз в день ходит один автобус, поэтому машин ни у кого нет. На автобусе запросто можно доехать до магазина, медпункта или соседней деревни. В американской провинции без машины никак, так как там большие расстояния, и без личного транспорта невозможно добраться до магазина или школы.

Яйца с желтками как солнце

В Америке цены на фермерские продукты доступны только элите. Они продаются в специальных магазинах с красивыми надписями. Упаковка яиц может стоить втрое дороже обычных из супермаркета. В российской деревне соседка каждое утро приносит парное молоко и свежие яйца с желтками цвета солнца от кур, которые бегают по двору, а не сидят в клетках. Американец наслаждался деревенским творогом, яйцами, медом и подсчитывал, в какую сумму обошлось бы ему все это богатство на родине.

Заметки американца показывают, что иногда мы мечтаем о дальних странах, но не видим перед собой настоящего счастья. И очень хорошо, когда есть возможность посмотреть на это чужими глазами, вспомнить, как прекрасна жизнь без планирования, договоров и формальностей, каким душевым бывает общение не по расписанию, каким веселым может быть детство на улице, а не перед экраном.

"Я читала его заметки и думала: мы правда не видим того, что у нас есть. Может, стоит иногда посмотреть на свою жизнь со стороны? Глазами того, кто этого лишен. Вдруг окажется, что у нас есть то, о чем другие мечтают. Просто мы забыли об этом в суете", - рассуждает автор блога.

