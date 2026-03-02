Пусть бурлят только волны: как избежать "пикантных" проблем с животом за границей

Выбирая для отпуска экзотическую страну, каждый турист знает, что на отдыхе могут произойти некоторые проблемы со здоровьем, связанные с работой желудочно-кишечного тракта. Не секрет, что на "шведский стол" нередко попадают немытые фрукты и овощи, несвежие нарезки, а также экзотические блюда, которые тяжело перевариваются организмом, привыкшим к европейской кухне. Боль в животе, диарея, тошнота, рвота, общее плохое самочувствие - все это может быть признаком отравления. Расскажем, как не испортить себе отдых.
Прежде всего отметим, что чаще всего туристы во время заграничного отдыха испытывают дискомфорт в животе из-за водопроводной воды. Поэтому откажитесь от ее употребления - используйте исключительно воду в бутылках. Вот еще несколько рекомендаций, которые уберегут от диареи:
- чистите зубы и мойте фрукты и овощи только бутилированной водой;
- не покупайте напитки со льдом - это может быть замороженная водопроводная вода;
- выбирайте напитки в закрытых бутылках, так как никто не может исключить, что соки в стаканах разбавляют водой из-под крана;
- мойте руки как можно чаще, особенно во время экскурсий, прогулок по городу, поездки в общественном транспорте. Обязательно используйте мыло для рук перед едой;
- откажитесь от употребления морепродуктов, рыбы, молочных продуктов и яиц либо ешьте их в проверенных местах - эти продукты портятся быстрее всего;
- избегайте употребления уличной еды. Продукты могли хранить неправильно либо они испортились на солнце. В таких условиях быстро развиваются бактерии стафилококка, способные вызвать отравление. Причем вкус у подобных блюд не меняется, то есть вы даже не заметите, что они испорчены;
- выбирайте термически обработанную еду, поскольку при высоких температурах большинство вредных микроорганизмов гибнет;
- откажитесь от местных экзотических блюд вроде сырой рыбы и морепродуктов или тропических фруктов, а также от очень острых кушаний, которые непривычны для организма российского туриста;
- не ешьте овощные и фруктовые салаты и нарезки. Чаще всего их готовят из вчерашних остатков. Выбирайте целиковые овощи и фрукты и не забывайте промывать их водой из бутылки;
- принимайте душ каждый раз после купания в море, так как в водоемы нередко сливают сточные воды, что повышает вероятность развития желудочно-кишечных заболеваний.
Если соблюдать эти простые правила, то можно значительно снизить риск отравления, и тогда во время отдыха бурлить будут только волны, а не живот, и отпуск вы проведете на пляже, а не в туалете.
