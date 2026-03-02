Городовой / Полезное / Пусть бурлят только волны: как избежать "пикантных" проблем с животом за границей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Конец лазейкам: в Петербурге наказывают не только продавцов, но и установщиков НТО Город
Больше никакого прореживания: сею морковь за 10 минут - и всходы появляются через 5 дней Полезное
Сажайте как можно дальше от клубники: эти растения-«паразиты» угнетают кусты и уменьшают урожай Полезное
Как в СССР попал: Турист сел в поезд и обалдел - и вот что его просто шокировало Полезное
Какие документы нужны для оформления ОСАГО? Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Пусть бурлят только волны: как избежать "пикантных" проблем с животом за границей

Опубликовано: 2 марта 2026 06:41
 Проверено редакцией
Пусть бурлят только волны: как избежать "пикантных" проблем с животом за границей
Пусть бурлят только волны: как избежать "пикантных" проблем с животом за границей
Legion-Media
Как не допустить диарею во время отпуска за рубежом

Выбирая для отпуска экзотическую страну, каждый турист знает, что на отдыхе могут произойти некоторые проблемы со здоровьем, связанные с работой желудочно-кишечного тракта. Не секрет, что на "шведский стол" нередко попадают немытые фрукты и овощи, несвежие нарезки, а также экзотические блюда, которые тяжело перевариваются организмом, привыкшим к европейской кухне. Боль в животе, диарея, тошнота, рвота, общее плохое самочувствие - все это может быть признаком отравления. Расскажем, как не испортить себе отдых.

Прежде всего отметим, что чаще всего туристы во время заграничного отдыха испытывают дискомфорт в животе из-за водопроводной воды. Поэтому откажитесь от ее употребления - используйте исключительно воду в бутылках. Вот еще несколько рекомендаций, которые уберегут от диареи:

  • чистите зубы и мойте фрукты и овощи только бутилированной водой;
  • не покупайте напитки со льдом - это может быть замороженная водопроводная вода;
  • выбирайте напитки в закрытых бутылках, так как никто не может исключить, что соки в стаканах разбавляют водой из-под крана;
  • мойте руки как можно чаще, особенно во время экскурсий, прогулок по городу, поездки в общественном транспорте. Обязательно используйте мыло для рук перед едой;
  • откажитесь от употребления морепродуктов, рыбы, молочных продуктов и яиц либо ешьте их в проверенных местах - эти продукты портятся быстрее всего;
  • избегайте употребления уличной еды. Продукты могли хранить неправильно либо они испортились на солнце. В таких условиях быстро развиваются бактерии стафилококка, способные вызвать отравление. Причем вкус у подобных блюд не меняется, то есть вы даже не заметите, что они испорчены;
  • выбирайте термически обработанную еду, поскольку при высоких температурах большинство вредных микроорганизмов гибнет;
  • откажитесь от местных экзотических блюд вроде сырой рыбы и морепродуктов или тропических фруктов, а также от очень острых кушаний, которые непривычны для организма российского туриста;
  • не ешьте овощные и фруктовые салаты и нарезки. Чаще всего их готовят из вчерашних остатков. Выбирайте целиковые овощи и фрукты и не забывайте промывать их водой из бутылки;
  • принимайте душ каждый раз после купания в море, так как в водоемы нередко сливают сточные воды, что повышает вероятность развития желудочно-кишечных заболеваний.

Если соблюдать эти простые правила, то можно значительно снизить риск отравления, и тогда во время отдыха бурлить будут только волны, а не живот, и отпуск вы проведете на пляже, а не в туалете.

Ранее "Городовой" рассказывал о том, что нужно знать о кафе Дагестана: что попробовать, что не брать, в чем идти.

Автор:
Анна Леонова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью