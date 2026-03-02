Посадила 1 куст рядом с теплицей - и белокрылка канула в Лету: эффективный метод борьбы с вредителем

Как избавиться от белокрылки без химии

Белокрылка — опасный вредитель, который часто атакует томаты и другие культуры в теплицах. Многие дачники тратят много сил и средств на химические обработки, но не всегда получают желаемый результат. Есть простой способ защиты растений, который основан на применении табака.

Этот метод не требует опрыскиваний и позволяет сохранить урожай чистым. Он работает по принципу растения-ловушки, которое принимает удар на себя.



Как работает табак против белокрылки

Табак не отпугивает насекомых, а, наоборот, привлекает их. Летучие вещества, которые выделяет растение, содержат химический сигнал (ундекан), очень привлекательный для этого вредителя.

Белокрылка собирается на нижней стороне его листьев и оставляет в покое остальные культуры. Таким образом, табак выступает в роли защитного барьера, поскольку "забирает" насекомое себе. В теплице, где посажено несколько кустов, на томатах или огурцах можно заметить лишь единичных особей.

Положительный опыт садоводов

Многие дачники подтверждают, что метод работает в разных регионах. Вредители скапливаются на табаке в большом количестве и погибают, не нанося урона основным посадкам.

"В прошлом году посадила в одну теплицу 4 кустика душистого табака. Именно в этой теплице на перце не было белокрылки. Все поселились на табаке", - отметила дачница.

Растения высаживают у входа, на каждой грядке или по периметру теплицы. Даже при сильном заражении сада теплицы с табаком остаются чистыми.

О чем важно знать

При использовании этого метода нужно учитывать несколько моментов. Табак действительно вырастает крупным, и на нем могут поселиться не только белокрылки, но и тля с паутинным клещом.

Некоторые садоводы опасаются заражения табачной мозаикой, но эту проблему решает обычное обеззараживание семян перед посадкой. В остальном метод показывает отличные результаты и позволяет лакомиться свежими овощами до глубокой осени без лишних хлопот.

