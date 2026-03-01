Городовой / Полезное / Жимолости после схода снега – обязательно: внесли под корень в марте – и в мае урожая будет как звезд на небе
Жимолости после схода снега – обязательно: внесли под корень в марте – и в мае урожая будет как звезд на небе

Опубликовано: 1 марта 2026 05:39
 Проверено редакцией
legion-media
Весенняя подкормка жимолости

Жимолость является популярным ягодным кустарником, широко распространённым на территории России — от западных регионов до Дальнего Востока. Данная культура демонстрирует высокую адаптивность к различным климатическим условиям.

В условиях холодных регионов жимолость успешно переносит продолжительные морозы и засушливые периоды при условии произрастания на плодородных почвах. Культура способна давать урожай как на слабокислых, так и на нейтральных почвах.

Несмотря на неприхотливость данного кустарника, весенние подкормки играют ключевую роль. Они необходимы для стимуляции цветения и восполнения дефицита питательных веществ в почве, говорит агроном Ксения Давыдова.

Применение весенних подкормок способствует значительному улучшению состояния жимолости: отмечается активный рост зелёной массы и формирование крупных ягод. Для этих целей рекомендуется использовать органические удобрения.

Для приготовления настоя из куриного помёта необходимо заполнить ёмкость на одну треть удобрением и добавить 10 литров воды. Раствор настаивается в течение одной недели. Перед применением настой разбавляется водой в пропорции 1:10, после чего производится полив кустов.

Подкормку жимолости следует проводить исключительно в вечернее время. Предварительно рекомендуется обильно полить кусты и разрыхлить почву.

Ранее мы рассказали, чем подкормить вишню после схода снега.

Автор:
Ксения Сафрыгина
