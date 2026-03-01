Жимолости после схода снега – обязательно: внесли под корень в марте – и в мае урожая будет как звезд на небе

Жимолость является популярным ягодным кустарником, широко распространённым на территории России — от западных регионов до Дальнего Востока. Данная культура демонстрирует высокую адаптивность к различным климатическим условиям.
В условиях холодных регионов жимолость успешно переносит продолжительные морозы и засушливые периоды при условии произрастания на плодородных почвах. Культура способна давать урожай как на слабокислых, так и на нейтральных почвах.
Несмотря на неприхотливость данного кустарника, весенние подкормки играют ключевую роль. Они необходимы для стимуляции цветения и восполнения дефицита питательных веществ в почве, говорит агроном Ксения Давыдова.
Применение весенних подкормок способствует значительному улучшению состояния жимолости: отмечается активный рост зелёной массы и формирование крупных ягод. Для этих целей рекомендуется использовать органические удобрения.
Для приготовления настоя из куриного помёта необходимо заполнить ёмкость на одну треть удобрением и добавить 10 литров воды. Раствор настаивается в течение одной недели. Перед применением настой разбавляется водой в пропорции 1:10, после чего производится полив кустов.
Подкормку жимолости следует проводить исключительно в вечернее время. Предварительно рекомендуется обильно полить кусты и разрыхлить почву.
Ранее мы рассказали, чем подкормить вишню после схода снега.