В какой стране каждый день — понедельник, и что означают названия столиц бывших союзных республик

На момент распада в состав СССР входили 15 союзных республик. Их столицы помнит каждый, кто застал советское время. Но не каждый знает, какие интересные факты связаны с названиями главных городов этих республик. Канал "Уголок урбаниста" рассказал, как теплые источники и понедельничные базары вошли в историю.
Таллинн
Столица Эстонии получила свое имя благодаря датским завоевателям. Название «Tallinn» происходит от словосочетания «taani linna», что дословно означает «датский град». В XIII веке датский король Вальдемар II заложил здесь новый город после разрушения древнего эстонского городища, назвав его просто и прагматично — Датский город.
Тбилиси
Грузинская столица обязана своим названием горячим серным источникам. Слово «тбилиси» в переводе с грузинского означает «теплый источник». По преданию, царь Вахтанг I Горгасал, охотясь в этих местах, подстрелил фазана, который упал в горячий источник и сварился. Пораженный этим зрелищем, царь повелел основать здесь город. До 1936 года в русском языке использовалась форма «Тифлис», которая была адаптацией старогрузинского «Тпилиси».
Ташкент
Название столицы Узбекистана имеет прозрачную этимологию: «таш» в переводе с узбекского означает «камень», а «кент» — «город». Ташкент — это «Каменный город». При строительстве зданий и крепостных стен в древности использовались большие и крепкие камни. История города насчитывает более 2200 лет.
Ашхабад
Столица Туркменистана имеет поэтичное название. Слово «ашк» в переводе с туркменского означает «любовь», а «абад» — «населенный пункт», «благоустроенное место» . Таким образом, Ашхабад — это «Город любви» или «Город влюбленных». Город возник в 1881 году как военное укрепление, а свое нынешнее название получил в 1927 году. Прежние названия города - Асхабад и Полторацк .
Душанбе
Самое необычное значение у столицы Таджикистана. В переводе с таджикского Душанбе означает... «понедельник». Так что для жителей города в некотором роде каждый день - Понедельник. Дело в том, что на месте, где сейчас стоит город, в древности находился населенный пункт, известный базаром, который разворачивался по понедельникам. А много позже, в течение 30 лет город назывался Сталинабад - с 1929 по 1961 год.
