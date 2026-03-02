Тепло, вкусно, красиво: куда поехать с подругами 8 марта — два направления для девичника мечты

Где в России отметить с подружками 8 марта

Восьмое марта — день, когда можно смело оставить домашние хлопоты мужчинам и отправиться в небольшое путешествие с подругами. Не обязательно лететь на край света — в России есть места, где можно и отдохнуть, и себя показать, и фото для соцсетей наснимать. Расскажем про два весенних направления: для тех, кто мечтает о балтийском бризе, и для тех, кто хочет оздоровиться и похорошеть.

Калининградская область: янтарь, море и уютные кафе

Городовой

Март на Балтике — время капризное, но по-своему прекрасное. Курортные города пусты, а в воздухе пахнет йодом и свободой. Главное — одеться потеплее и захватить термос с чаем.

Где гулять. Отправляйтесь в Светлогорск и Зеленоградск. В Светлогорске пройдите по променаду вдоль моря, поищите янтарь на берегу, поднимитесь на канатной дороге, потеряйтесь в узких улочках немецкой застройки. В Зеленоградске променад длиннее, а в городе развита «кошачья» тема: улицы украшены портретами пушистиков, работают котокафе, а усатые-полосатые живут здесь свою лучшую жизнь.

Где поесть. Ищите уютные ресторанчики с балтийской рыбой: камбала, угорь, судак. Обязательно попробуйте местные сыры и, конечно, знаменитые кёнигсбергские клопсы. А если захочется сладкого — марципан, который здесь делают по старинным рецептам.

И какой же девичник без шопинга? В Калининграде и области обязателен к приобретению янтарь. Его продают на каждом шагу — от крошечных сувенирчиков до дизайнерских украшений. Лучше заходить в проверенные магазины при комбинате, чтобы не купить подделку.

Кавказские Минеральные Воды: здоровье, спа и горный воздух

Городовой

Если хочется совместить приятное с полезным — берите курс на юг, в край нарзанов и целебных источников.

Где гулять. Лучший город для прогулок — Кисловодск. Знаменитый Курортный парк — крупнейший в Европе, там можно гулять часами, дышать чистейшим воздухом и наматывать километры по терренкурам. Виды открываются космические. В Пятигорске обязательно поднимитесь на гору Машук, пройдите по парку «Цветник», искупайтесь в Бесстыжих ваннах.

Где поесть. Кухня Кавказа — любовь с первой ложки. Хинкали, хачапури, люля-кебаб, долма, свежие овощи и зелень, местные сыры и, конечно, настоящий кавказский шашлык. В Кисловодске и Пятигорске полно ресторанчиков с национальной кухней — там можно сидеть часами, пробовать и обсуждать всё на свете.

Чем заняться. Кроме прогулок, обязательно запишитесь на спа-процедуры. Минеральные ванны, массажи, обёртывания — после зимы самое то. А если повезёт с погодой, можно устроить фотосессию в горах — кадры получатся волшебные.

