Уникальная галерея Петербурга на грани исчезновения: Единственный в России музей охраны наследия выселяют

Опубликовано: 2 марта 2026 22:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Центр открылся в 2021 году на президентский грант.

Единственный в России музей по защите исторического наследия — Центр имени академика Пиотровского на Захарьевской улице — рискует закрыться.

Как сообщает Piter.TV, судебные разбирательства и внутренние разногласия могут привести к исчезновению этого важного культурного объекта.

Центр начал работу в 2021 году благодаря президентскому гранту и сразу стал центром притяжения для любителей исторического Петербурга.

Экспозиция на почти 200 м² включает свыше 200 экспонатов. Помещение предоставило петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

Однако договор аренды теперь под вопросом. В январе суд обязал ВООПИиК выплатить 400 тысяч рублей долга по аренде плюс 300 тысяч рублей пени.

Организация оспаривает вердикт и подала апелляцию. В случае окончательного поражения музей выселят, — отмечает издание.

Кризис усугубляют затяжные внутренние конфликты в обществе охраны памятников, которые длятся годами и тормозят развитие. В итоге уникальное пространство без аналогов в стране может просто пропасть.

Автор:
Юлия Аликова
Город
