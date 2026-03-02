Уникальная галерея Петербурга на грани исчезновения: Единственный в России музей охраны наследия выселяют

Единственный в России музей по защите исторического наследия — Центр имени академика Пиотровского на Захарьевской улице — рискует закрыться.
Как сообщает Piter.TV, судебные разбирательства и внутренние разногласия могут привести к исчезновению этого важного культурного объекта.
Центр начал работу в 2021 году благодаря президентскому гранту и сразу стал центром притяжения для любителей исторического Петербурга.
Экспозиция на почти 200 м² включает свыше 200 экспонатов. Помещение предоставило петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).
Однако договор аренды теперь под вопросом. В январе суд обязал ВООПИиК выплатить 400 тысяч рублей долга по аренде плюс 300 тысяч рублей пени.
Организация оспаривает вердикт и подала апелляцию. В случае окончательного поражения музей выселят, — отмечает издание.
Кризис усугубляют затяжные внутренние конфликты в обществе охраны памятников, которые длятся годами и тормозят развитие. В итоге уникальное пространство без аналогов в стране может просто пропасть.