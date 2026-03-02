После появления петелек перца – обязательно: 1 ложка в воду – и рассада попрет как на черноземе, будет мощной и коренастой

Чем подкормить молодую рассаду перцев

Каждый дачник мечтает о крепкой рассаде перцев, ведь в том числе от этого зависит урожайность. Но именно эта огородная культура требует особого внимания: как только появятся первые петельки всходов, за перцем уже нужно тщательно ухаживать. Как именно, объяснила опытный садовод, автор Дзен-канала "Сад-огород Life" (18+).

Освещение

По словам эксперта, как только показались первые петельки из земли, у рассады начинается процесс фотосинтеза и формирования новых клеток. Поэтому после появления всходов нужно снять целлофан и перенести перцы на самый светлый подоконник: в идеале к южному или восточному окну. Перцу нужно как минимум 12 часов освещения. Поэтому лучше досвечивать его фитолампами на расстоянии 15-25 сантиметров от листьев. В таком случае рассада не вытянется. Замечено, что перцы любят досветку фиолетового и синего спектра, а томаты – розового.

"Закаливание"

В первую неделю после всходов температура должна быть ниже привычной: хотя бы +18 градусов. Для создания таких условий можно закрыть батарею под подоконником с перцами и чуть приоткрыть форточку. Это укрепит корни и замедлит рост надземной части. В результате рассада будет компактной. Через 5-7 дней можно вернуть обычную температуру: +20...+25 градусов.

Полив

Поливать перцы следует умеренно: почва должна быть слегка влажной, без застоя влаги. Аккуратно постучите пальцем по грунту: если сухо, то полейте, а если влажно, то подождите. Вода должна быть комнатной температуры. Молоденькую рассаду лучше поливать из шприца или спринцовки. Полив должен проводиться утром, чтобы вечером верх почвы просох: это уменьшит риск "черной ножки".

Первая подкормка

На 7-й день после всходов для улучшения процессов фотосинтеза следует растворить 2 столовые ложки хлореллы в 1/2 литра воды и аккуратно полить рассаду под корешки из пульверизатора.

Как только появятся 3-4 настоящих листочка, нужно внести другую подкормку. Она должна содержать азот для роста зеленой массы, фосфор для корней и калий для иммунитета. Отличным вариантом здесь станет удобрение с формулой NPK 13-40-13. Достаточно развести 1 грамм средства в 1 литре воды и аккуратно полить рассаду чуть по влажному грунту.

Если рассада вытянулась, то подкормка должна содержать только фосфор и калий. Для ее приготовления можно залить 1 столовую ложку древесной золы 2 литрами горячей воды. Настоять сутки и полить перцы.

