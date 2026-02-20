Дачники, запомните раз и навсегда: 5 категорических "нельзя" при посеве перца – иначе урожай пропадет без вести

Распространенные ошибки при посеве перца, которые могут погубить весь урожай

Сезон посева семян не за горами, и каждый дачник хочет получить крепкую рассаду и богатый урожай. Однако иногда огородники допускают досадные ошибки, особенно при посеве перца. Какие именно и как их избежать, рассказала опытный садовод с 20-летним стажем и автор Дзен-канала "Сад-огород Life" (18+).

По словам эксперта, из-за ошибок при посеве рассада перцев может вытягиваться в ниточку или чахнуть. Это в дальнейшем заметно сокращает урожайность. Поэтому о распространенных ошибках важно знать и их не допускать.

Ошибка №1: слишком ранний или поздний посев семян

Если посеять перцы уже в январе, то рассада перерастет и зацветет уже на подоконнике, а после может плохо завязывать плоды. Если, наоборот, опоздать с посевом, то кустики будут мелкими, слабыми и не успеют набраться сил перед высадкой на постоянное место. Поэтому, если вы живете в средней полосе, то перцы лучше сеять уже сейчас.

Ошибка №2: посев сухих семян

Перец – туговсхожая культура, а если сеять сухие семена, то всхожесть может заметно снизиться. Ведь сухие семечки очень часто просто загнивают в грунте. Поэтому их нужно обязательно замочить на полчаса или час в теплой воде с перекисью водорода из расчета 1 чайная ложка перекиси на 1 стакан воды.

Ошибка №3: тяжелый или кислый грунт

Многие берут обычную огородную землю с грядки или самый дешевый универсальный грунт. В результате может появиться черная ножка или корневая гниль. Почва должна быть воздухо- и влагопроницаемой. Поэтому в любой грунт, хоть с огорода, хоть с магазина, нужно добавить перлит, вермикулит и древесную золу.

Ошибка №4: слишком глубокий посев

Глубина заделки семян перца должна составлять 8 миллиметров, не более. Если посеять семечко на 1,5-2 сантиметра вглубь, то оно может просто не пробиться, задохнуться и погибнуть. При этом грунт при посеве важно хорошо уплотнить, чтобы семена плотно сели. Сеять перцы важно не в 0,5-1-литровые стаканы, а в более мелкую тару: общие кассеты или стаканчики по 150-250 миллилитров. Иначе почва может закиснуть, а рассада загнить.

Ошибка №5: перелив

Сразу после посева некоторые дачники стараются хорошо пролить перцы, "чтобы не пересохли". В результате появляется черная ножка. Поливать перцы, особенно в первые дни после всходов, нужно теплой водой по чуть-чуть, только когда верх почвы просох на 1-1,5 сантиметра.

