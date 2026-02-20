Петербург обрёл цифрового двойника-подземника: 3D-карта недр для безопасного строительства

В Санкт-Петербурге специалисты завершили разработку 3D-модели подземных слоёв города.
По информации «РБК-Петербург» со ссылкой на главу комитета по природопользованию, экологии и экологической безопасности Кирилла Соловейчика, Северная столица первой в России получит цифровой двойник подземного пространства.
Преимущества проекта
Модель поможет точнее прогнозировать геологические опасности и разрабатывать планы строительства.
Соловейчик отметил рекомендацию к внедрению от научно-редакционного совета Роснедр; над задачей трудились 2,5 года, опираясь на данные свыше 9,6 тыс. скважин.
В Смольном подчёркивали её ценность для анализа рисков.
Стоимость и перспективы
Разработка обошлась в 35 млн рублей. Сроки интеграции в геоинформационные системы и начала применения пока не определены.