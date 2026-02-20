Городовой / Город / Петербург обрёл цифрового двойника-подземника: 3D-карта недр для безопасного строительства
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Смешиваю творог и сыр – и через 30 минут гора вкуснятины к чаю готова: домашних за уши не оттащить Полезное
Зимний тест пройден: транспортная сеть Петербурга держит удар Город
"Настоящий подарок": россиянин пересел с Toyota RAV4 на Москвич 3 – честный отзыв на автомобиль Полезное
Дачники, запомните раз и навсегда: 5 категорических "нельзя" при посеве перца – иначе урожай пропадет без вести Полезное
«Золотое кольцо» из Петербурга: путешествие к древним сокровищам России Город
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Петербург обрёл цифрового двойника-подземника: 3D-карта недр для безопасного строительства

Опубликовано: 20 февраля 2026 23:00
 Проверено редакцией
Петербург обрёл цифрового двойника-подземника: 3D-карта недр для безопасного строительства
Петербург обрёл цифрового двойника-подземника: 3D-карта недр для безопасного строительства
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Над проектом работали 2,5 года. 

В Санкт-Петербурге специалисты завершили разработку 3D-модели подземных слоёв города.

По информации «РБК-Петербург» со ссылкой на главу комитета по природопользованию, экологии и экологической безопасности Кирилла Соловейчика, Северная столица первой в России получит цифровой двойник подземного пространства.​

Преимущества проекта

Модель поможет точнее прогнозировать геологические опасности и разрабатывать планы строительства.
Соловейчик отметил рекомендацию к внедрению от научно-редакционного совета Роснедр; над задачей трудились 2,5 года, опираясь на данные свыше 9,6 тыс. скважин.

В Смольном подчёркивали её ценность для анализа рисков.​

Стоимость и перспективы

Разработка обошлась в 35 млн рублей. Сроки интеграции в геоинформационные системы и начала применения пока не определены.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью