Смешиваю творог и сыр – и через 30 минут гора вкуснятины к чаю готова: домашних за уши не оттащить

В выходные и праздники почти каждая хозяйка старается побаловать своих домашних вкусной выпечкой. Однако проводить полдня у плиты совсем не хочется. На такой случай автор кулинарного блога "Инга на кухне" (18+) поделилась простым рецептом творожно-сырных булочек. Готовятся всего за 30 минут, получаются мягкими, как пух, и очень вкусными. Домочадцы сметут их за 1 минуту и выстроятся в очередь за добавкой.
Что потребуется:
- творог – 1 пачка или 250 граммов;
- сыр – 120 граммов;
- яйцо – 1 шт.;
- мука – 2 столовые ложки с горкой;
- разрыхлитель – 1 чайная ложка;
- кунжут – для посыпки;
- сливочное масло – для смазывания.
Как приготовить:
Сперва нужно натереть сыр на мелкой терке и высыпать его в глубокую миску. Добавить творог, яйцо и все хорошо перемешать до однородности.
Всыпать просеянную муку, разрыхлитель и снова все перемешать. Тесто должно получиться густым, липким и по консистенции походить на пластилин. Смочить руки водой, сформировать жгутик, соединить края и придать форму пончика.
Из такого количества теста получится 6 булочек. Застелить противень пергаментом, выложить заготовки и посыпать их кунжутом. Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 30 минут.
Сразу после выпечки на горячие булочки нужно выложить по маленькому кусочку сливочного масла. Оно впитается, и булочки станут еще более мягкими, ароматными и вкусными.
Ранее мы сообщали, какой начинкой заправить блины. Получится вкусно и сытно.