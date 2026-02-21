Городовой / Полезное / Смешиваю творог и сыр – и через 30 минут гора вкуснятины к чаю готова: домашних за уши не оттащить
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Зимний тест пройден: транспортная сеть Петербурга держит удар Город
"Настоящий подарок": россиянин пересел с Toyota RAV4 на Москвич 3 – честный отзыв на автомобиль Полезное
Петербург обрёл цифрового двойника-подземника: 3D-карта недр для безопасного строительства Город
Дачники, запомните раз и навсегда: 5 категорических "нельзя" при посеве перца – иначе урожай пропадет без вести Полезное
«Золотое кольцо» из Петербурга: путешествие к древним сокровищам России Город
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Смешиваю творог и сыр – и через 30 минут гора вкуснятины к чаю готова: домашних за уши не оттащить

Опубликовано: 21 февраля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Смешиваю творог и сыр – и через 30 минут гора вкуснятины к чаю готова: домашних за уши не оттащить
Смешиваю творог и сыр – и через 30 минут гора вкуснятины к чаю готова: домашних за уши не оттащить
Legion-Media
Рецепт творожно-сырных булочек: мягкие, как пух, и очень вкусные 

В выходные и праздники почти каждая хозяйка старается побаловать своих домашних вкусной выпечкой. Однако проводить полдня у плиты совсем не хочется. На такой случай автор кулинарного блога "Инга на кухне" (18+) поделилась простым рецептом творожно-сырных булочек. Готовятся всего за 30 минут, получаются мягкими, как пух, и очень вкусными. Домочадцы сметут их за 1 минуту и выстроятся в очередь за добавкой.

Что потребуется:

  • творог – 1 пачка или 250 граммов;
  • сыр – 120 граммов;
  • яйцо – 1 шт.;
  • мука – 2 столовые ложки с горкой;
  • разрыхлитель – 1 чайная ложка;
  • кунжут – для посыпки;
  • сливочное масло – для смазывания.

Как приготовить:

Сперва нужно натереть сыр на мелкой терке и высыпать его в глубокую миску. Добавить творог, яйцо и все хорошо перемешать до однородности.

Всыпать просеянную муку, разрыхлитель и снова все перемешать. Тесто должно получиться густым, липким и по консистенции походить на пластилин. Смочить руки водой, сформировать жгутик, соединить края и придать форму пончика.

Из такого количества теста получится 6 булочек. Застелить противень пергаментом, выложить заготовки и посыпать их кунжутом. Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 30 минут.

Сразу после выпечки на горячие булочки нужно выложить по маленькому кусочку сливочного масла. Оно впитается, и булочки станут еще более мягкими, ароматными и вкусными.

Ранее мы сообщали, какой начинкой заправить блины. Получится вкусно и сытно.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью